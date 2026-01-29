En manos del magistrado Vásquez queda amparo de garantías por recolección de basura en San Miguelito

Con esta acción el equipo legal de Hernández busca dejar sin efectos la participación de la AAUD en la recolección de basura en San Miguelito.

Ciudad de Panamá/El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Alberto Vásquez, será el ponente de la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, por posibles violaciones a la autonomía municipal y a la Ley 276, que regula el manejo de los residuos.

Hernández acudió el 15 de enero pasado a la Corte Suprema de Justicia y presentó dicha acción contra la Resolución No. 1-1026, del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), al considerar que fue aprobada en violación a la ley y a la autonomía municipal.

Con esta acción, el equipo legal de Hernández busca dejar sin efectos la participación de la AAUD en la recolección de basura en San Miguelito, luego de que se generara una “crisis” por la mala disposición de los que llevó a la salida de la empresa Revisalud.

Te puede interesar: Director de Aseo reconoce contratos sin refrendo para recolección de basura en San Miguelito

El proyecto de amparo que deberá elaborar el magistrado Vásquez y poner a circular entre el pleno de la Corte, determinará si esta acción de la AAUD por medio de la Resolución No. 1-1026 incurrió en las violaciones mencionadas.

Bajo ese criterio, los abogados del municipio de San Miguelito sustentaron que dicha norma es clara al exigir que cualquier intervención de la Autoridad de Aseo en un distrito debe estar precedida por un convenio con el Concejo Municipal.

Igualmente, para esa misma fecha, Hernández también acudió a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral a interponer una demanda de nulidad contra la misma resolución de la AAUD.