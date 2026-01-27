Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón imputada por delito económico; caso irá a mediación

Ramos se entregó de manera voluntaria a las autoridades tras conocer que existía una orden de aprehensión en su contra. La investigación data del año 2024.

Colón/La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Ramos, fue imputada por el delito contra el orden económico, en la modalidad de emisión de cheques sin fondos, aunque no se le aplicaron medidas cautelares.

Durante la audiencia de garantías, que se extendió por cerca de dos horas en el Sistema Penal Acusatorio de Colón, se legalizó la aprehensión de Ramos y se le imputaron los cargos solicitados por el Ministerio Público.

Se informó además que el caso fue remitido a la Fiscalía Regional, donde ambas partes deberán intentar llegar a un acuerdo resolutorio, en el que se establecerá la forma de pago de la cuantía adeudada.

El abogado Orlando Maestre, abogado de Ramos, aseguró que su clienta honró los pagos y todo se trata de un malentendido. Explicó que al proveedor se le indicó que debía hacerlos efectivos antes de una fecha determinada, lo que no sucedió y por eso se originó la situación, que ya ha sido subsanada.

Lo que ha pasado es todo un morbo", expresó.

El proceso se origina por la entrega de un cheque sin fondos por parte de Ramos a la parte afectada, quien habría recibido el documento como forma de pago.

La audiencia de mediación está prevista para el mes de marzo del presente año.

Ramos se entregó de manera voluntaria a las autoridades tras conocer que existía una orden de aprehensión en su contra. La investigación data del año 2024.