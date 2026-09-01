Revisión de medidas cautelares de la Contraloría contra Nadia Del Río irá al Tribunal de Cuentas

La revisión de estas medidas, de acuerdo con la magistrada María Cristina Chen, en funciones de jueza de garantías, debió ser analizada en la jurisdicción de cuentas y no en una audiencia de garantías penales.

Panamá/Tras la audiencia de afectación de derechos de garantías celebrada el pasado 24 de agosto, la revisión de medidas solicitada por Nadia Del Río, exsecretaria de la Presidencia durante el periodo del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), quien enfrenta una investigación administrativa de la Contraloría General de la República, deberá ser analizada dentro de la jurisdicción de cuentas.

De acuerdo con la magistrada María Cristina Chen, en funciones de jueza de garantías, le corresponde a la jurisdicción de cuentas decidir sobre la solicitud de la defensa de Del Río y no en una audiencia de afectación de derechos bajo el sistema de garantías penales.

La petición presentada no buscaba levantar medidas sobre cuentas, bienes o fondos pertenecientes a la exfuncionaria, sino atender una situación vinculada con los derechos patrimoniales y alimentarios de una menor de edad, explicó la defensa en un comunicado.

Además, el criterio de la magistrada Chen es que, ya el Tribunal de Cuentas estaría revisando esas cuentas donde se encuentra la pensión de la menor. De hecho, este medio corroboró que Del Río entregó la semana pasada al Tribunal de Cuentas el poder para su representación legal y la solicitud de certificación para saber si mantenía medidas cautelares.

Se trataba de una petición puntual relacionada con derechos patrimoniales y alimentarios especialmente protegidos, de una menor de edad, cuyo contenido, por razones de reserva, no corresponde hacer público”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con lo publicado por Del Río, en la audiencia pasada, la Corte "no entró a decidir el fondo de lo solicitado, ni la legalidad de las medidas cuestionadas".

Determinó que, al provenir de actuaciones de la Contraloría General de la República, su revisión no correspondía a esa sede de garantías penales, sino a la jurisdicción de cuentas", se lee.

Cabe señalar que el comunicado no afirma que ya se haya presentado una solicitud ante el Tribunal de Cuentas.

Medidas continúan vigentes

La audiencia fue solicitada en medio de una investigación administrativa de la Contraloría sobre un incremento presuntamente no justificado del patrimonio de Del Río. La Contraloría había decretado medidas cautelares por hasta $576,474.65 sobre cuentas y bienes de la exfuncionaria.