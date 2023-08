Tribunal Electoral le quitó el fuero a David Ochy, ahora deberá responder ante la justicia

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral le levantó el fuero que permitió a uno de los acusados no participar del juicio de New Business. Aunque ahora, la juez Baloísa Marquínez tiene luz verde para hacerlo, el camino no parece tan fácil.

Es David Ochy, uno de los dueños de la empresa Transcaribe Trading, y sobre el que pesa una acusación de lavado de dinero público para que el expresidente Ricardo Martinelli realizara la compra de Editora Panamá América (Epasa).

Ochy se había candidatizado a presidente de la republica por el partido RM, obtuvo 154 votos, pero inscribiéndose en las primarias ganó mucho más: un fuero para que la jueza Baloísa Marquínez no lo pudiera juzgar temporalmente.

Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación y exdiputada, catalogó el fuero "como una estrategia inescrupulosa para entorpecer el proceso de justicia ordinaria".

Pero este miércoles, TVN Noticias conoció que el Tribunal Electoral le quitó el fuero el 4 de julio pasado, y ahora debe responder ante la justicia.

Gabriel Silva, diputado independiente, indicó que el fuero penal se está usando en Panamá para proteger a delincuentes. "No hay otra razón para mantener el fuero penal electoral. es más, Panamá es uno de los pocos países de la región y del mundo que cuenta con una figura de fuero penal electoral".

El debate sobre cómo el fuero es utilizado como una forma de trampear la justicia está instalado teniendo por delante casos de alto perfil como Blue Apple y Odebrecht.

Silva agregó que hay candidatos que corren no porque quieren ganar una elección, sino porque protección jurídica por delitos que están encubriendo.

Este año, el tribunal electoral ha tramitado XX levantamientos a políticos de los partidos XX, XX, a petición de los tribunales. En la Asamblea ha habido intentos para eliminar esta figura legal, pero los diputados han hecho bloque para protegerla.

Pero mientras el fuero genera cuestionamientos, la realidad del juicio contra David Ochy se vuelve compleja. Aunque ha pasado mes y medio desde que no tiene fuero, la jueza no lo puede juzgar porque no lo encuentran y por ello, ha sido declarado en rebeldía.

Para el exfiscal electoral Boris Barrios, el fuero penal electoral no tiene ningún sentido. "Es la peor imagen que tiene la clase política nacional".

A pesar de que el juicio ya tiene un fallo emitido, mientras el empresario siga perdido ante la justicia, su caso se mantiene vivo. Pero tarde que temprano deberá hacer frente al juicio ante Baloísa Marquínez, que por este mismo caso condenó a su hermano y socio en Transcaribe Trading a 8 años de cárcel por lavado de dinero y a Ricardo Martinelli a 10 años y 8 meses.