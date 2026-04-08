‘Jump’ regresa con nueva temporada y apuesta por impulsar el emprendimiento en Panamá

En esta edición, más de 2,000 personas postularon sus proyectos, pero solo ocho fueron seleccionadas por el jurado para avanzar en la competencia.

Ciudad de Panamá/El programa televisivo de emprendimiento Jump regresa con su segunda temporada este sábado 11 de abril a las 10:00 de la noche por las pantallas de TVN Media, con la participación de ocho emprendedores que competirán por una bolsa de inversión de 100 mil dólares.

En esta edición, más de 2,000 personas postularon sus proyectos, pero solo ocho fueron seleccionadas por el jurado para avanzar en la competencia. Los participantes deberán enfrentarse a distintos retos a lo largo de varias semanas, con el objetivo de llegar a la gran final.

El programa tiene como propósito impulsar ideas innovadoras y fortalecer el ecosistema emprendedor en el país, brindando visibilidad y acompañamiento a los concursantes durante el desarrollo de sus negocios.

”El nivel de emprendimiento que llegó este año fue fantástico, realmente subieron la barra, venían mejor preparados y tenemos de todo, en Panamá, hay muchísimo emprendimiento y ecosistemas como Jump es lo que necesita el emprendedor para seguir creciendo”, indicó Yescenia Navarro, CEO de Berbrave.

Con el respaldo de TVN Media, esta iniciativa busca marcar un precedente en el apoyo al emprendimiento local, al ofrecer una significativa inversión económica que permite a los participantes escalar sus proyectos.

”Vamos a hacer una mentoría a los ocho finalistas por parte de nuestro gerente general para darles un acompañamiento estratégico. Queremos recordar que nuestra misión es impactar en la sociedad panameña y esto lo hacemos. Gracias a la invitación que nos hace Jump a participar en el programa como patrocinadores”, destacó Luis Delgado, director de finanzas de TVN Media.

En la etapa final, los ocho finalistas presentarán sus propuestas ante un panel de inversionistas conformado por Julio Spiegel, Brian Lutz y Yescenia Navarro, quienes evaluarán aspectos como impacto, viabilidad y potencial de crecimiento.

La gran final está programada para el sábado 9 de mayo, donde el emprendedor ganador se hará acreedor a una bolsa de inversión de 100 mil dólares para impulsar su negocio.

Con información de Jessica Román