Keisha se prepara para vivir junto a TVN Media el Relevo por la Vida

Durante su visita, Keisha recibió el cariño de colaboradores de TVN Media y disfrutó de una jornada llena de sorpresas, regalos y juguetes, especialmente aquellos que cuentan con sonidos y estímulos que puede disfrutar.

Keisha, una niña colonense de cuatro años diagnosticada con retinoblastoma, visitó las instalaciones de TVN Media, donde compartió un momento especial junto al equipo como parte del acompañamiento que la empresa brinda a su familia durante la carrera caminata Relevo por la Vida de Fanlyc.

Como consecuencia de su tratamiento, Keisha perdió la visión de ambos ojos. Sin embargo, esta condición no le ha impedido ser una niña alegre, activa y llena de energía. Con el apoyo y amor de su familia, poco a poco aprende a desenvolverse de manera independiente.

Durante su visita, Keisha recibió el cariño de colaboradores de TVN Media y disfrutó de una jornada llena de sorpresas, regalos y juguetes, especialmente aquellos que cuentan con sonidos y estímulos que puede disfrutar.

Pero este encuentro es apenas el comienzo de una historia de solidaridad.

Los días 5 y 6 de septiembre, TVN Media acompañará a Keisha y a su familia durante el Relevo por la Vida de Fanlyc, que se realizará en la Cinta Costera 3.

La actividad reunirá durante 24 horas continuas a familias, empresas y organizaciones que se suman a una causa que busca respaldar a niños y niñas que enfrentan el cáncer en Panamá.

Hasta el momento, alrededor de 120 equipos se han inscrito para participar en esta jornada de solidaridad.

TVN Media también tendrá una participación especial. El 5 de septiembre, desde las 5:00 p.m., se realizará una activación en la tarima de TVN y, posteriormente, alrededor de las 6:00 p.m. o 6:30 p.m., colaboradores, Keisha y su familia iniciarán juntos el recorrido.

La historia de Keisha representa el espíritu del Relevo por la Vida: una comunidad que se une para acompañar a los niños y sus familias durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Más que una caminata, el encuentro busca convertirse en un mensaje de esperanza, solidaridad y acompañamiento para los más de 600 niños que actualmente enfrentan el cáncer en Panamá.

El próximo 5 de septiembre, la invitación es a correr, caminar y acompañar a Keisha y a todos los niños de Fanlyc en esta gran jornada de solidaridad.