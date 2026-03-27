La Arena revive su tradición de Semana Santa con el Sermón de las Siete Palabras

El Sermón de las Siete Palabras se realizará este Viernes Santo a partir de las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 3:00 de la tarde.

El corregimiento de La Arena, en Chitré, dio inicio a sus actividades de Semana Santa este Viernes de Dolores, con una agenda cargada de eventos religiosos que reúnen a toda la comunidad en torno a la fe y la tradición.

Durante estos días se desarrollarán diversas actividades, entre ellas el Viacrucis por las calles del pueblo, que este año tuvo un enfoque especial: llevar cada estación hasta hogares de personas enfermas o encamadas, permitiéndoles ser parte de la conmemoración desde sus propias casas.

Uno de los eventos más emblemáticos es el tradicional Sermón de las Siete Palabras, una representación de teatro popular que ha marcado por décadas la identidad religiosa de La Arena. Esta puesta en escena, impulsada durante años por el padre Andrés Pallarés, se ha consolidado como uno de los actos más esperados de la Semana Santa en la región de Herrera.

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Rodolfo Baule, quien participa por primera vez en el grupo de teatro popular, destacó el valor generacional de esta tradición.

“Me enorgullece porque es una tradición que viene de mi papá, de mis abuelos. Me siento muy contento de que Dios me permita formar parte de este legado”, expresó.

El joven forma parte de la llamada “turma enardecida”, y aseguró que su integración refleja el relevo generacional que mantiene viva la actividad. “Esta tradición nunca se va a perder aquí en La Arena”, afirmó.

La organización del evento inicia semanas e incluso meses antes. En el caso del Sermón de las Siete Palabras, los actores comenzaron su preparación desde enero, ensayando las siete escenas que representan las últimas palabras de Jesús en la cruz.

La dramatización involucra a un amplio grupo de participantes: entre 25 y 30 actores, un coro principal de unas 30 personas y un coro polifónico adicional de alrededor de 15 integrantes, además de narradores y siete sacerdotes que acompañan cada una de las reflexiones.

Otro de los símbolos más representativos de la comunidad es el Cristo del Perdón, cuya imagen procesional celebró recientemente su centenario y continúa congregando a fieles no solo de La Arena, sino también de áreas aledañas.

El Sermón de las Siete Palabras se realizará este Viernes Santo a partir de las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 3:00 de la tarde, manteniendo una tradición de más de 50 años que, según sus organizadores, sigue creciendo en participación y devoción.

Información de Eduardo Javier Vega