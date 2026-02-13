La Villa de Los Santos lista para coronar a sus reinas del Carnaval 2026

Una de las reinas manifestó que este momento representa un sueño cumplido desde la infancia y aseguró que, tras meses de esfuerzo y dedicación junto a su tuna y su familia, están preparadas para ofrecer un carnaval lleno de alegría, color y diversión.

Todo está listo para el inicio del Carnaval en La Villa de Los Santos, donde esta noche se realizará la coronación de las reinas que encabezarán las festividades 2026.

La organización del evento ha tomado meses de preparación por parte del Municipio de Los Santos y de los grupos tradicionales de Calle Arriba y Calle Abajo, quienes afinan los últimos detalles para dar inicio formal a una de las celebraciones más emblemáticas de la región de Azuero.

El alcalde del distrito, Raúl Montenegro, destacó que se trata de un carnaval familiar, tradición que ha caracterizado históricamente a La Villa de Los Santos, pero que en esta edición también adquiere un impulso comercial, con mayor participación de empresas privadas que respaldan la actividad y atraen visitantes de distintos puntos del país.

Las prácticas y presentaciones previas ya concluyeron, y tanto Calle Arriba como Calle Abajo se declaran listas para iniciar la fiesta. Como parte del protocolo, las reinas salientes de 2025 realizarán su recorrido antes de dar paso a la coronación oficial de las nuevas soberanas.

Una de las reinas manifestó que este momento representa un sueño cumplido desde la infancia y aseguró que, tras meses de esfuerzo y dedicación junto a su tuna y su familia, están preparadas para ofrecer un carnaval lleno de alegría, color y diversión.

Tarimas, música, carros alegóricos y murgas marcan el arranque de las festividades en La Villa de Los Santos, que espera recibir a miles de visitantes durante los próximos cuatro días de celebración.