Lanzan campaña 'Háblalo' para promover la salud mental y alentar a jóvenes a pedir ayuda

La iniciativa es impulsada por el Despacho de la Primera Dama, junto con los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de promover la conversación sobre salud mental y fomentar la búsqueda de ayuda oportuna, fue presentada oficialmente la campaña “Háblalo”, una iniciativa que busca abordar esta problemática entre la población, con especial atención en adolescentes y jóvenes.

El lanzamiento se realizó en el Anfiteatro de la Presidencia de la República y contó con la participación de la primera dama, Maricel de Mulino, y representantes de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Durante la presentación, Maricel de Mulino destacó la importancia de hablar sobre las emociones y no permanecer en silencio ante situaciones que puedan afectar la salud mental.

“Porque lo que sentimos importa y porque muchas veces una conversación a tiempo puede hacer una enorme diferencia”, señaló.

La primera dama citó cifras que generan preocupación entre las autoridades: tres de cada diez adolescentes reportan síntomas de depresión y casi tres de cada cuatro presentan síntomas de ansiedad.

Además, uno de cada cuatro adolescentes ha presenciado situaciones de bullying o acoso escolar, mientras que el 15% asegura que no pide ayuda cuando enfrenta un problema relacionado con su salud mental.

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“Pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza”

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, resaltó la necesidad de crear espacios seguros dentro de las escuelas para que los estudiantes puedan expresar sus emociones y buscar apoyo.

“Debemos construir una cultura en la que pedir ayuda no sea motivo de vergüenza y en la que cada estudiante sepa que sus emociones importan, que su voz cuenta y que no estás solo”, manifestó.

Desde el Ministerio de Salud también se destacó el aumento en la demanda de atención relacionada con la salud mental.

Jazmín Cedeño, jefa de Salud Mental del Minsa, explicó que durante 2024 se registraron aproximadamente 174 mil consultas de salud mental, mientras que en 2025 la cifra superó las 250 mil personas que acudieron a algún tratamiento o recibieron atención de personal especializado.

Entre las condiciones que se presentan con mayor frecuencia, mencionó la depresión, ansiedad, trastornos relacionados con el comportamiento y abuso de sustancias, además de trastornos emocionales en la población juvenil.

La funcionaria también mencionó la atención de personas con trastornos del espectro autista dentro de los servicios de salud mental.

La campaña “Háblalo” plantea así un llamado a romper el silencio alrededor de la salud mental, promover la escucha y facilitar que quienes atraviesan alguna situación puedan identificar cuándo necesitan apoyo y acudir a los servicios disponibles.

Las autoridades adelantaron que durante la jornada se ofrecerán más detalles sobre los objetivos y acciones que contempla esta campaña nacional.

Con información de Luis De Jesús Mendoza