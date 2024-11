Lanzan red nacional de Educación Intercultural Bilingüe en Panamá

Ciudad de Panamá/Con el firme propósito de fortalecer la lengua materna de los siete grupos indígenas de Panamá, el Ministerio de Educación (Meduca) lanzó oficialmente la Red Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (REDNEIB), un ambicioso proyecto que busca mejorar la educación en las comarcas indígenas y revitalizar sus lenguas ancestrales.

El evento, que se celebró en el auditorio de la Universidad de las Américas, contó con la participación de 60 docentes, supervisores, directores nacionales y regionales, así como de las principales autoridades del Meduca, encabezadas por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Durante la apertura, la ministra destacó la importancia del evento y se mostró emocionada por la participación activa de los jóvenes en las actividades culturales, en especial en la danza realizada por docentes gunas.

"Me gustó mucho ver caras jóvenes en la danza. Esto me indica que tenemos un buen relevo generacional. Hay que ayudar a los niños de las comarcas, los resultados en las mediciones no han sido buenos y ellos deben salir igual o mejor preparados que los demás" expresó Molinar, subrayando la necesidad de fortalecer la educación en las regiones indígenas para asegurar que sus estudiantes tengan las mismas oportunidades de éxito que los de las áreas urbanas.

El lanzamiento de la REDNEIB incluyó una serie de exposiciones sobre temas clave para la implementación de la educación intercultural bilingüe en Panamá.

La educadora Yamileth Wlilfred presentó un análisis detallado de la Ley 88 de Educación Intercultural Bilingüe y el Decreto 91, mientras que Francisco Trejos ofreció una visión general sobre la situación de la educación intercultural bilingüe en el país.

Evangelista Lucas, representante del pueblo Ngäbe, compartió su perspectiva sobre los desafíos y avances en la enseñanza de la lengua materna, mientras que Yenni Gómez abordó el desafío de preservar las lenguas indígenas en un sistema educativo cada vez más globalizado.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Gregorio Green, director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, quien explicó los objetivos de la REDNEIB.

"Lo que buscamos con la REDNEIB es integrar a los docentes desde la educación inicial hasta el tercer grado, para que mantengan la revitalización de la lengua materna, pero sin descuidar el español. Es decir, que el niño lea en su idioma y en español" afirmó Green, enfatizando la importancia de equilibrar el aprendizaje en las lenguas indígenas y en el español para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes.

La REDNEIB también pretende involucrar a los educadores de todas las regiones y pueblos indígenas de Panamá, como los Naso Tjër Di, Guna Yala, Guna de Wargandí, Guna de Madungandí, Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Bri Bri, para asegurar que cada comunidad tenga acceso a un sistema educativo que respete su identidad cultural y lingüística.

La ministra Molinar destacó la relevancia de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y subrayó que, además de preservar las lenguas maternas, el objetivo es también garantizar que los estudiantes de las comarcas tengan una educación de calidad que les permita competir en igualdad de condiciones con sus compañeros de las áreas urbanas.

El evento también incluyó presentaciones culturales, como la danza Gwiled de los gunas y el baile Chimbombó de la cultura emberá, lo que añadió un toque vibrante y significativo al lanzamiento de la REDNEIB.

Estos actos fueron una muestra de la riqueza cultural que se busca preservar y promover a través de la educación intercultural bilingüe.

Con la creación de la REDNEIB, Panamá da un paso importante en el reconocimiento y la valorización de las lenguas y culturas indígenas.

El proyecto refleja el compromiso del Meduca por garantizar que los pueblos indígenas tengan una educación que, además de ser inclusiva, fomente el respeto por la diversidad cultural y lingüística del país.

La implementación de este sistema educativo en las comarcas indígenas es fundamental no solo para el desarrollo académico de los estudiantes, sino también para el fortalecimiento de sus identidades culturales y lingüísticas, asegurando su preservación para las futuras generaciones.