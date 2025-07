Las Tablas se prepara para celebrar a Santa Librada con una multitudinaria peregrinación

Las Tablas, Los Santos/En la entrada de la Iglesia Santa Librada de Las Tablas reposa la primera imagen de la venerada santa que llegó a esta ciudad santeña. La figura, custodiada por décadas de tradición, se prepara para recibir a miles de peregrinos que arribarán desde todos los rincones de Panamá y el mundo para participar en una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

La festividad, que alcanza su punto culminante los días 19 y 20 de julio, atrae cada año a devotos que buscan cumplir promesas, agradecer favores recibidos o simplemente expresar su fe hacia quien consideran la "Milagrosa".

"Me ha cumplido muchos deseos y promesas que le he hecho han sido cumplidas. Hoy estoy aquí en ofrenda a ella, a la Santa Librada", relata una peregrina que visita por segunda vez el santuario. La mujer, proveniente del extranjero, asegura que "todo lo que le he pedido a Santa Llibrada me lo ha concedido".

La devoción a Santa Librada trasciende fronteras. Peregrinos no solo de la República de Panamá, sino de otras partes del mundo, se acercan a la iglesia de esta localidad para dar testimonio de fe y agradecimiento a la santa patrona. De acuerdo con algunas autoridades, "en las vísperas, que es el día 19 conocido como Día de la Romería, y el día 20, que es la festividad patronal, nuestra parroquia está debidamente preparada para recibir a tantos devotos de nuestra querida patrona Santa Librada".

La celebración coincide con otra fecha significativa en el calendario religioso. Las autoridades locales han implementado medidas especiales para garantizar el orden durante la celebración. En el Parque Porras se han establecido regulaciones específicas para los vendedores ambulantes, quienes tendrán un tiempo limitado para desarrollar sus actividades comerciales y así brindar oportunidades equitativas a todos los comerciantes.

Para el día 20, cuando se realizará la cabalgata, se ha coordinado con los residentes del área de Punta Fogón el retiro temporal de sus vehículos. La cabalgata dará inicio a las 2:00 de la tarde, y una vez concluida, comenzará la presentación de la Reina Nacional de La Pollera.

Las autoridades policiales ya han sido notificadas sobre las diversas actividades programadas para garantizar la seguridad de los asistentes. El fin de semana estará cargado de acontecimientos en honor a Santa Librada. La procesión principal se llevará a cabo el sábado 19 de julio, partiendo desde la iglesia y recorriendo las principales calles de la ciudad siguiendo una ruta ya establecida.

El domingo 20 de julio, día de la festividad patronal, se celebrará la misa solemne a las 10:00 de la mañana, momento culminante de la celebración religiosa. Además, se han programado diversas actividades culturales que complementarán la jornada espiritual. La celebración de Santa Librada representa una de las tradiciones más arraigadas en Los Santos, convirtiendo a Las Tablas en un centro de peregrinación que reafirma la profunda religiosidad del pueblo panameño.

Con información de Eduardo Javier Vega