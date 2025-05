Ley 462 no mejora ni salud ni pensiones, afirma dirigente magisterial

El dirigente magisterial Diógenes Sánchez justificó la huelga indefinida en el sector educativo, iniciada el pasado 23 de abril, como una respuesta al rechazo de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), la reapertura de la mina y en defensa de la soberanía nacional.

Sánchez explicó que, aunque se afirma que la CSS no ha sido privatizada, se han tercerizado servicios como cirugías y la venta de medicamentos, lo que considera una forma encubierta de privatización. Aseguró que los gremios proponían una reestructuración para que la institución brindara directamente estos servicios, evitando así el desembolso de millones de dólares al sector privado.

En su opinión, la Ley 462 no mejora la calidad del servicio, ni la atención médica, ni el acceso a medicamentos. Sobre el aumento de la edad de jubilación, que finalmente no fue aprobado, sostuvo que fue una estrategia del gobierno, ya que la misma ley establece que cada seis años se revisarán las finanzas de la Caja para evaluar si es necesario elevar la edad.

Sánchez también se refirió al artículo 164, que contempla seis tipos de pensiones: dos no contributivas y cuatro contributivas. Aclaró que las pensiones no contributivas para quienes no alcanzaron las 120 cuotas o solo lograron 60, serán asumidas por la CSS, aunque el gobierno ha dicho que el financiamiento continuará saliendo del Ministerio de Desarrollo Social.

Advirtió que antes una persona con 240 cuotas se jubilaba con el 60% del salario, y por cada 12 cuotas adicionales se sumaba un 1.25%, permitiendo alcanzar hasta un 75%. Sin embargo, con el nuevo cálculo se tomará en cuenta todo el historial salarial y no solo los 10 mejores años, como establecía la Ley 51.

Recordó que el propio director de la CSS, Dino Mon, presentó en un video oficial el caso de un trabajador que gana B/.700 y se pensionaría con B/.308, lo que representa menos del 44% del salario original.

Sánchez dijo, además, que hasta el momento no ha habido un acercamiento del presidente de la República con los sectores organizados que convocaron la huelga. “Desde el gobierno se muestran preocupados por la suspensión de clases, pero no mencionan escuelas que ni siquiera pudieron iniciar el año escolar, como la Isabel Herrera Gualdía, debido a sus malas condiciones”, dijo.

Aseguró que el gremio ha estado dispuesto al diálogo, pero exige que sea serio.

Podría interesar: Algunos puntos de las reformas de la CSS que impactarán tu futuro laboral y tu jubilación

Finalmente, informó que se presentó un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional para derogar la Ley 462. También cuestionó otras decisiones del Ejecutivo, como el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, el desalojo de comunidades en embalses del río Indio, y la reapertura de la mina, temas que, a su juicio, forman “un cóctel peligroso para el país”.

“El presidente ha provocado el caos y la crisis actual con su estilo de gobernar”, concluyó.