Ley Antitabaco en Panamá: Desafíos y cumplimiento en el espacio público

Ciudad de Panamá/La ley #13, promulgada el 24 de enero de 2008, marcó un hito importante en la lucha contra el tabaquismo en Panamá. Estableciendo disposiciones claras sobre el consumo de productos derivados del tabaco, esta normativa prohíbe fumar en espacios públicos y regula su comercialización. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, la realidad en las calles parece estar distante de la intención original de la ley, con un aumento visible en la cantidad de personas fumando en lugares públicos.

Fernando Boyd, ministro de Salud de Panamá, destacó la efectividad de las políticas implementadas, señalando que "no se puede fumar en lugares públicos, pero además no se puede publicitar el tabaco, no se puede inclusive exhibir en los lugares donde se venden. Esas normas están ya establecidas desde hace mucho tiempo y han sido eficientes en la reducción del tabaquismo, porque Panamá creo que es el país que menos incidencia de tabaquismo tiene en el mundo".

Según la ley, fumar está prohibido en una amplia gama de espacios públicos, tanto cerrados como abiertos. Esto incluye oficinas públicas y privadas, medios de transporte, terminales de transporte terrestre, marítimo y aéreo, y cualquier lugar cerrado de acceso público donde haya una concurrencia de personas. Además, los ambientes públicos y privados destinados a actividades deportivas también están sujetos a la restricción.

Incluso en lugares como parques, veredas y espacios públicos al aire libre, fumar está prohibido, independientemente de la presencia de otras personas, como subraya Jonathan Guerra, jefe de salud pública del Ministerio de Salud (Minsa): "Lo que son parques, veredas, espacios públicos, está prohibido fumar incluso si no hay personas alrededor".

Además, la ley establece que está prohibido fumar en las áreas comunes de edificios de uso comercial y doméstico, así como en ambientes laborales cerrados. Esta legislación tiene como objetivo proteger la salud pública y reducir la exposición al humo de tabaco, que se ha demostrado como un factor de riesgo significativo para diversas enfermedades.

