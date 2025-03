Productores panameños plantean sus preocupaciones al ministro de Desarrollo Agropecuario

Un grupo de representantes de diversos productores agropecuarios de la República de Panamá sostuvo una reunión de varias horas con el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en la que expusieron las necesidades y dificultades que atraviesan actualmente.

La conversación se centró en la crítica situación que enfrentan los productores de leche, granos y otros productos básicos del país, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades para abordar los problemas que afectan la sostenibilidad y competitividad del sector.

Entre las principales peticiones, los productores solicitaron que el Gobierno cumpla con el pago pendiente a algunos de ellos, específicamente a los productores de leche y granos. Además, plantearon la necesidad de revisar la situación relacionada con las importaciones y se solicitó una solución a los problemas de comercialización de sus productos. En este sentido, hicieron un llamado a los industriales para que cumplan con los pactos establecidos en acuerdos previos.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la preocupación de los productores sobre la competencia desleal que enfrentan debido a las políticas de subsidios aplicadas en otros países. Omar Spiegel, representante del Comité de Productores de Veraguas, expresó su inquietud sobre la situación con los productos importados.

"Nosotros no podemos competir contra un producto en el que están invirtiendo $10 mil millones de dólares en Estados Unidos para granos, lo ofertan mucho más barato que en Panamá porque se está subsidiando. En Panamá el sector arrocero no se subsidia y no podemos competir de la misma manera", señaló Spiegel.

Ante estas preocupaciones, el Ministro Roberto Linares se comprometió a buscar soluciones inmediatas a las solicitudes planteadas por los productores.

"Tenemos que reunirnos inmediatamente con las distintas autoridades. Es un tema que no solo tiene que ver con el MIDA, también se involucra el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó", afirmó Linares.

Finalmente, durante la reunión celebrada en Divisa, los productores también solicitaron que el Ministro de Desarrollo Agropecuario gestione con el presidente de la República una reunión urgente para discutir a fondo la situación que afecta al sector agropecuario y buscar soluciones definitivas. La solicitud refleja la creciente preocupación de los productores por la falta de acciones claras que aseguren la estabilidad y competitividad de la producción local frente a los desafíos internacionales.

Con información de Eduardo Vega.