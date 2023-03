Licitación para construcción de nuevas salas de hemodiálisis genera suspicacia

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pacientes renales están preocupados por la falta de participantes en la licitación del servicio de hemodiálisis en la Caja de Seguro Social, señalando que la mayoría del presupuesto designado para la atención de esta enfermedad se va en lo administrativo y no el kit de insumos que realmente necesitan.

Pedro Vargas, vocero de pacientes con enfermedades crónicas, dijo que ya estaban resignados a que pasara lo que tenía que pasar con la licitación, porque se requiere la construcción de seis nuevas salas de hemodiálisis a nivel nacional, pero, para sorpresa, un consorcio de empresas completamente desconocidas, de insumos chinos, fue la única participante.

Destacó que los pacientes están enfrentando problemas con la dotación de insumos como catéteres, logística en el Instituto Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud y aunque han solicitado reuniones para solucionar los problemas no reciben respuestas.

A esto se le suma la licitación del consorcio conformado por una empresa colombiana china que ellos desconocen, ya que, nunca han sabido de las mismas en la participación de este tipo de tratamientos.

“Tenemos ocho años esperando, ocho años de retraso en construcciones de salas y los pacientes sufriendo, entonces, ya aquella malicia que teníamos de que este retraso se hacía para favorecer alguna situación, se acentúa viendo la ausencia de las empresas que tradicionalmente participan de estos actos públicos”, recalcó.

Agregó que la administración actual está subestimando a los pacientes, pero no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando.

Vargas indicó que el distribuidor nacional con más de 30 años, que también representa la marca alemana líder mundial en terapias de hemodiálisis, supuestamente no recibió la carta de experiencia, algo que no comprende.

Destacó que estos retrasos provocan pérdidas de recursos financieros, ya que, la empresa al no tener contrato tiene que renovar año tras año 24 millones de dólares, además, se ha financiado hasta 24 millones de dólares sin pagar ni un centavo, incluso sin el refrendo de la Contraloría.

“Estamos siendo dializados gracias a la solidaridad de unos empresarios que nos están prácticamente financiado el tratamiento”, alegó Vargas.

Agregó que, lo más grave de esta contratación es que no se separa la construcción de nuevas salas, que, si se tienen tantas complicaciones con los insumos, los equipos y mantenimiento, entonces separen la construcción y no lo dejen todo amarrado en un solo paquete.

Indicó que otra consecuencia del atraso en la construcción de salas es que, en el Hospital Santo Tomás se atienden más de 200 pacientes en un espacio que era un préstamo por dos años, pero no han podido salir de allí, hay pacientes no asegurados que necesitan sus cupos y no tienen donde dializarse, mientras que se paga en salas externalizadas para tratar a a sus pacientes por 5 millones de dólares.