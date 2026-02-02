Línea 3 del Metro: tuneladora Panamá culmina su primera fase

Ciudad de Panamá/Tras 17 meses de operación continua, la tuneladora Panamá culminó su primera fase de excavación del túnel de la Metro de Panamá – Línea 3, luego de avanzar 3.1 kilómetros, instalar 1,560 anillos de concreto y remover más de 800,000 metros cúbicos de material del tramo soterrado de esta obra estratégica hacia Panamá Oeste.

La salida de la tuneladora se produjo en el pozo de Balboa, tras iniciar su recorrido el 18 de septiembre de 2024 en el complejo industrial de Farfán. El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino, quien dio la orden al equipo técnico que opera la máquina y destacó el avance alcanzado.

En este punto, la tuneladora entrará en una etapa de mantenimiento de tres meses, que incluirá inspecciones visuales, revisiones mecánicas de los componentes principales y verificaciones eléctricas de los sistemas, como parte del protocolo previo a la siguiente fase de excavación.

Paralelamente, continúan los trabajos en el tramo ya excavado, entre ellos la verificación y alineamiento de estructuras, la instalación de bases estructurales y la colocación de vigas que permitirán el tránsito del monorriel, acciones clave para garantizar la estabilidad del túnel y su preparación para las siguientes fases constructivas.

Las autoridades informaron que el tramo elevado de la Línea 3 registra un avance del 84 %, mientras que el túnel alcanza el 70%. Además, el 52 % del tramo soterrado ya está completado, incluyendo el sector de Natán y las trincheras.

Concluida la etapa de mantenimiento, la tuneladora retomará la excavación hacia Albrook, donde se ubicará una de las estaciones de la Línea 3. Este proyecto beneficiará a más de 500,000 personas que residen en Panamá Oeste, mejorando la conectividad y reduciendo los tiempos de traslado.

Durante el acto, se presentó un video que resume el avance integral de la obra, desde Ciudad Futuro, donde se encuentran los patios, hasta las estaciones a lo largo del trazado y el progreso alcanzado en el túnel.

Las autoridades calificaron el avance como histórico, posible gracias al trabajo ininterrumpido de 100 personas que operan la tuneladora en tres turnos, 24 horas al día, siete días a la semana, en su mayoría profesionales panameños, formados con el apoyo de expertos internacionales de más de ocho nacionalidades.

Con información de Meredith Serracín.