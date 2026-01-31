Arzobispo Ulloa llama a la conciencia ciudadana contra la corrupción en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a tomar conciencia sobre la corrupción, durante una entrevista con medios tras la misa de acción de gracias por la creación de la Provincia Agustiniana de Panamá, celebrada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

“Realmente la lacra, el mal que hay en el ser humano, del que no escapamos ninguno, es la corrupción, pero especialmente la corrupción cuando se da en estas realidades que necesita nuestro país”, expresó Ulloa.

Añadió que este no es momento solo de lamentarse, sino de actuar con responsabilidad para que Panamá se convierta en un lugar donde todos tengan oportunidades y en el que los recursos se utilicen al servicio de los demás.

Al ser consultado sobre las acciones recientes en este sentido, Ulloa señaló: “Se nos olvida, todo se nos olvida. Solo miramos el pasado o hacemos leyes mientras estamos en el poder. Pero también creo que el pueblo forma parte de esta corrupción cuando no somos capaces de elegir bien a nuestros representantes”.

El arzobispo finalizó su mensaje instando a los panameños a asumir un papel activo en la construcción de una sociedad más justa y honesta, donde la corrupción no tenga cabida.

La corrupción se ha consolidado como un problema estructural en Panamá y es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Así lo revela una encuesta nacional presentada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).

El país sigue de cerca los casos de alto perfil por corrupción a los que se vinculan exfuncionarios.

Con información de Jorge Quirós