Lluvias aisladas y vientos fuertes marcarán el clima de hoy en Panamá

Panamá/Panamá amanece hoy con un panorama climático variable, marcado por lluvias aisladas en ambas vertientes del país y condiciones que invitan a la precaución, especialmente en zonas montañosas y marítimas.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén aguaceros aislados en el oriente de la comarca Guna Yala. Para la tarde y la noche, las lluvias podrían intensificarse, presentándose aguaceros entre aislados y dispersos, con posibilidad de actividad eléctrica en toda la comarca. En el resto del Caribe panameño, se mantendrán intervalos nubosos, acompañados de algunas lluvias aisladas a lo largo del día.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, la jornada iniciará con intervalos nubosos en Darién, donde no se descartan lluvias aisladas en horas de la mañana. Hacia la tarde, se esperan aguaceros aislados y dispersos, con actividad eléctrica ocasional en Darién y el este de Panamá, así como intervalos nubosos con lluvias aisladas y esporádicas en el norte de Panamá Oeste y el norte de Coclé. Durante la noche, persistirá la probabilidad de lluvias aisladas en Darién y el este del país, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico predominará un cielo despejado a parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 22 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan valores entre 28 °C y 34 °C, manteniendo la sensación de calor en gran parte del país.

Los vientos soplarán mayormente del noroeste al noreste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 40 km/h en el golfo de Panamá, Coclé y las provincias centrales. En el sector marítimo del Caribe, la comarca Guna Yala, Colón, Panamá y Panamá Oeste, los vientos llegarían hasta 30 km/h, mientras que en el resto del país se mantendrán alrededor de 25 km/h. Además, se advierte sobre posibles ráfagas de hasta 60 km/h en la Cordillera Central, la región Central, Colón, Panamá Oeste y Panamá, por lo que se recomienda mantener precaución.

Las condiciones marítimas también ameritan atención. En el Caribe, se esperan olas entre 0.9 y 1.7 metros, con períodos de 6 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.4 y 1.6 metros, con períodos más largos de 13 a 15 segundos, por lo que se aconseja cautela a navegantes y pescadores.

Finalmente, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles elevados. En la región oriental del país se prevén valores entre 6 y 7, considerados de riesgo alto, mientras que en el resto del territorio nacional los índices oscilarán entre 8 y 11, con niveles de riesgo muy alto y extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y seguir las medidas de protección, conforme al aviso de vigilancia vigente.