Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato de Panama Ports

Ciudad de Panamá, Panamá/La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico durante el gobierno de Laurentino Cortizo.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación y discusión de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la Corte, las demandas cuestionaban la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, así como sus adendas y el acto de prórroga, todas vinculadas al contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A.

El fallo declara inconstitucionales tanto la ley como los actos que sustentaban la concesión, la cual permitía a la empresa el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de terminales portuarias para contenedores, carga general, carga a granel, Ro-Ro y pasajeros en ambos puertos estratégicos del país.

La Corte señaló que esta decisión se adopta en cumplimiento de su rol como guardiana de la Constitución Política de la República de Panamá. El proceso judicial se originó a partir de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, luego de una auditoría practicada al contrato de concesión.

Según el contralor, Panama Ports Company habría incumplido su contrato, lo que habría generado una pérdida económica estimada en cerca de 1,000 millones de dólares para el Estado panameño. Motivo por el cual el Estado dejó de percibir recursos significativos debido a incumplimientos contractuales.