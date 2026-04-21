Localizan a cinco personas reportadas como desaparecidas en Chiriquí y Panamá Oeste

Entre las personas ubicadas se encuentra un hombre de 27 años en la provincia de Chiriquí, así como una menor de 11 años en Panamá Oeste. En esta misma provincia también fueron hallados dos hombres, de 31 y 27 años de edad, respectivamente.

Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó este martes 21 de abril de 2026 que fueron localizadas cinco personas que mantenían reportes de desaparición en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos corresponden a perfiles diversos. Entre las personas ubicadas se encuentra un hombre de 27 años en la provincia de Chiriquí, así como una menor de 11 años en Panamá Oeste. En esta misma provincia también fueron hallados dos hombres, de 31 y 27 años de edad, respectivamente.

Uno de los casos que generó mayor atención fue el de un menor de 15 años en Chiriquí, cuya desaparición había activado una alerta Amber, mecanismo utilizado en situaciones de alto riesgo que involucran a menores de edad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de las desapariciones ni sobre las condiciones en que fueron encontradas estas personas. No obstante, la entidad indicó que las diligencias se desarrollaron mediante acciones coordinadas entre las fiscalías regionales y los estamentos de seguridad.

La localización de estas cinco personas permite el cierre de los reportes correspondientes, en un contexto donde este tipo de casos suele generar preocupación e incertidumbre tanto en el entorno familiar como en la sociedad en general.

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