Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 4

La Lotería Fiscal Regional completó una nueva parada de su recorrido nacional con la realización del sorteo correspondiente a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos, donde la ciudadanía volvió a responder con una amplia participación.

Durante esta edición regional, desarrollada en el centro comercial Paseo Central de Chitré, Paseo Central, se recibieron 48,068 sobres, equivalentes a 240,340 facturas fiscales, reflejando el creciente interés de la población por esta iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

En este cuarto sorteo regional se distribuyeron 25 premios por un total de 110 mil dólares, manteniendo el mismo monto asignado a cada una de las regiones participantes.

Ganadores de B/.1,000.00

Luis Rodríguez

María Gan Luo

Esther Estrada

Carol González

Eyra Arosemena

Graciela Vásquez

Sissi Castillo

Yanelin Rivera

Delis Navas

Elizabeth Barrios

Ganadores de B/.5,000.00

Evelia Medina

Iris Delgado

Jadihel González

Francisco Arias

Alba Barrios

Víctor Torres

Aurora Carrasco

Lidalina Quintero

José Gutiérrez

Ashley Induni

Ganadores de B/.10,000.00

Mirtha Rivera

Diógenes Barrios

Vielka Valverde

María de La Cruz

Edgardo González

Con ello, al concluir el primer recorrido nacional de la Lotería Fiscal Regional, un total de 100 ciudadanos resultaron ganadores, acumulando 440 mil dólares en premios.

A nivel nacional, esta primera edición alcanzó la recepción de 401,035 sobres, equivalentes a 2,005,175 facturas fiscales, consolidándose como una estrategia orientada a incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en Panamá.

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El administrador provincial de Ingresos de Herrera, Wisthon Mercado, destacó que la iniciativa representa un impulso importante para la economía regional y valoró positivamente la evolución de la Lotería Fiscal.

Mercado señaló además que el formato regional permitió hacer el sorteo más equitativo y brindar mayores oportunidades de ganar a los participantes. También resaltó que Herrera tuvo el honor de ser sede de la primera tómbola realizada en la Región 4.

Por su parte, la administradora provincial de Ingresos de Coclé, Yhuri Von Chong, indicó que la iniciativa tuvo buena acogida en la provincia y motivó a los contribuyentes del interior del país a participar activamente.

Mientras tanto, la administradora provincial de Ingresos de Los Santos, Beatriz Cano, aseguró que la Lotería Fiscal Regional es una iniciativa muy esperada por los santeños, ya que incrementa sus posibilidades de resultar ganadores.

Las autoridades señalaron que esta estrategia busca seguir promoviendo la participación ciudadana, fortalecer la responsabilidad tributaria y ampliar el impacto de la iniciativa en todo el país, fomentando además la confianza entre la ciudadanía y la gestión pública.