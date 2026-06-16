Lotería mantendrá sorteo de este miércoles pese al cierre de oficinas públicas

La atención a compradores y billeteros en las direcciones provinciales, agencias regionales y metropolitanas se mantendrá en su horario habitual y las cajas de pago continuarán operando en todo el país hasta las 4:30 p.m.

Panamá/El cierre de las oficinas públicas decretado para este miércoles 17 de junio por el debut de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 no alterará el tradicional sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), que se efectuará en su horario habitual de las 3:00 de la tarde.

La entidad señaló que el sorteo se desarrollará con normalidad, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 19 ordenó suspender labores en las instituciones públicas, nacionales y municipales a partir de las 2:00 p.m.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informa a los compradores, billeteros y ciudadanía en general que el sorteo correspondiente a este miércoles 17 de junio se realizará con total normalidad, en su horario habitual de las 3:00 p.m.", indicó la institución en un comunicado.

Debido a la jornada especial, el sorteo también será transmitido en directo a través de la cuenta de Instagram de la entidad, @LNBPma.

La Lotería también anunció que la atención a compradores y billeteros en las direcciones provinciales, agencias regionales y metropolitanas se mantendrá en su horario habitual y que las cajas de pago continuarán operando en todo el país hasta las 4:30 de la tarde.