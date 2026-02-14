Carnaval 2026: Lujo y rivalidad marcan el Topón de las reinas en Capira

Capira arrancó oficialmente sus carnavales reafirmándose como una alternativa segura, alegre y accesible para quienes buscan disfrutar de la fiesta del rey Momo en el sector Oeste del país.

Capira/Capira dio inicio a los culecos del sábado de Carnaval con un amplio despliegue de seguridad y la inspección de camiones cisternas, garantizando así el orden y la tranquilidad durante la jornada festiva. Desde tempranas horas, decenas de personas llegaron desde distintos puntos del país, así como visitantes extranjeros que eligieron este distrito del Oeste para celebrar.

Entre los asistentes se encontraban turistas provenientes de Canadá, quienes aseguraron que una de sus principales peticiones al visitar Panamá era vivir la experiencia de un día de Carnaval. Otros visitantes señalaron que no era su primera vez en Capira y destacaron el ambiente tranquilo y seguro que se vive en el área. capira

Familias completas también se dieron cita para disfrutar del evento. Algunos manifestaron que escogieron Capira por ser una celebración cercana a la ciudad capital y por ofrecer un entorno familiar.

El tradicional Topón de las Reinas encendió los ánimos con peluches, carteles, máscaras y mensajes dirigidos a la tuna contraria. Las soberanas expresaron su emoción por el inicio de los culecos y prometieron lujo, esplendor y sorpresas para sus seguidores. La rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo también se hizo sentir con mensajes desafiantes en medio del entusiasmo carnavalero.

Así, Capira arrancó oficialmente sus carnavales reafirmándose como una alternativa segura, alegre y accesible para quienes buscan disfrutar de la fiesta del rey Momo en el sector Oeste del país.

Información de Yiniva Caballero