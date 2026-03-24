Meteorólogos alertan sobre los crecientes retos climáticos y piden mayor apoyo estatal

La directora del instituto, Luz Graciela De Calzadilla, explicó que la labor de meteorólogos, hidrólogos y técnicos es fundamental para la toma de decisiones en múltiples sectores, desde la agricultura hasta la generación eléctrica y la planificación de actividades cotidianas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día del Meteorólogo, celebrado el 23 de marzo, especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) destacaron la importancia del monitoreo climático en un contexto de cambios cada vez más marcados en el comportamiento del tiempo.

La directora del instituto, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que la labor de meteorólogos, hidrólogos y técnicos es fundamental para la toma de decisiones en múltiples sectores, desde la agricultura hasta la generación eléctrica y la planificación de actividades cotidianas.

“El clima es el eje transversal de todas las actividades del ser humano. Desde a dónde quiero ir de vacaciones, hasta cuándo cultivar, en qué momentos cosechar, la generación hidroeléctrica, la agricultura, etc. Entonces es sumamente importante la actividad de la hidrología”, señaló.

Este año, el lema impulsado por la Organización Meteorológica Mundial resalta la importancia de la vigilancia climática bajo el concepto “Observar hoy para proteger el mañana”, una premisa que cobra relevancia ante la variabilidad del clima.

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Según Calzadilla, los efectos del calentamiento global han provocado condiciones más erráticas. Como ejemplo, mencionó que durante la actual temporada seca se han registrado lluvias inusuales asociadas a frentes fríos que, en condiciones normales, no alcanzan el territorio panameño.

“El efecto de las actividades humanas hace que el clima esté sumamente errático. Esta temporada seca, la nuestra, ha sido absolutamente errática. Hemos tenido frentes fríos que normalmente se quedan en la península de Yucatán; han entrado a nuestras latitudes y hemos tenido lluvias cuando no las esperábamos. Entonces, esa misión nuestra de observar, de analizar, de tener las mejores herramientas para hacer ese pronóstico oportuno y adecuado, salva vidas, en lo posible salvar bienes, necesita de un apoyo del mismo Estado panameño”, indicó.

En ese sentido, la funcionaria subrayó la necesidad de mayor respaldo estatal para ampliar la red de estaciones meteorológicas, mejorar las herramientas tecnológicas y fortalecer el recurso humano especializado. Además, adelantó que las autoridades prevén la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, lo que requerirá medidas de preparación a nivel nacional ante sus potenciales impactos.

El Impa reiteró que la información climática oportuna es clave para la gestión de riesgos y la planificación en el país, en un escenario donde los eventos meteorológicos son cada vez más impredecibles.