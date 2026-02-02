Mal tiempo causa daños a viviendas y mantiene alerta por oleajes en la provincia de Colón

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a tomar medidas de precaución ante el mal tiempo que persiste en la provincia.

La fuerte brisa y oleaje que afectan la provincia de Colón provocaron daños materiales en al menos una vivienda y un vehículo, mientras las autoridades mantienen un aviso de vigilancia vigente hasta el 4 de febrero, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Uno de los incidentes se registró en la comunidad de Villa Lirio, en el corregimiento de Cativá, donde una residencia sufrió el desprendimiento parcial del techo durante la madrugada. En el mismo sector, un vehículo resultó afectado tras la caída de un tallo de plátano, producto de las fuertes ráfagas de viento.

El propietario de la vivienda relató que el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., cuando fue sorprendido por un fuerte estruendo. “Sentí una bulla horrible, cuando abrí los ojos ya no había techo; todo se fue hacia la casa de mi abuela. Traté de salir rápido porque casi me cae una carriola en la cabeza”, narró.

El director regional del Sinaproc en Colón indicó que se mantiene un aviso de vigilancia debido a las condiciones adversas en la costa caribeña, principalmente por oleajes elevados y fuertes brisas, situación que podría extenderse dependiendo de la evolución del clima.

Las autoridades señalaron que los sectores más vulnerables incluyen el casco urbano de Colón y las áreas hacia Costa Abajo, donde se han reportado afectaciones similares por el desprendimiento de techos.

Como medida preventiva, el Sinaproc informó que se han izado banderas rojas en playas, ríos y balnearios de la provincia, recomendando a la población evitar actividades acuáticas y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad.

Durante la tarde, se observó además una embarcación encallada en el paseo Washington, presuntamente arrastrada por las fuertes brisas y el oleaje que azotan la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a tomar medidas de precaución ante el mal tiempo que persiste en la provincia.

Información de Néstor Delgado