Marcha del Orgullo recorre las calles del Casco Antiguo exigiendo igualdad de derechos

Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, señaló los desafíos pendientes que existen en el entorno legal.

Ciudad de Panamá/La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ recorrió las calles del Casco Antiguo bajo el lema "Todos Somos Panamá", promoviendo un mensaje de unidad nacional y respeto a las diferencias.

Durante la movilización, Franklin Robinson, activista por los derechos LGBT, destacó la situación actual del país.

"Panamá es un país que es tranquilo, sí, pero merecemos tener los mismos derechos que tienen las demás personas para vivir en un país libres e iguales", indicó Robinson.

Te puede interesar: Fundación Iguales devela bandera del orgullo LGBTIQ+ y anuncia foro durante Asamblea de la OEA en Panamá

Por su parte, Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, señaló los desafíos pendientes que existen en el entorno legal.

"Panamá está en deuda en materia de derechos humanos, específicamente en temas de reconocimiento a la dignidad de personas LGBTIQ+ y sus familias, al matrimonio, a la no discriminación, al derecho de personas trans a su cambio de nombre... eh, pero tenemos una sociedad civil organizada", manifestó Chanis.