Medición de la educación en Panamá y el presupuesto 2025 en el radar

Ciudad de Panamá, Panamá/Varios temas ocupan la realidad nacional, entre ellos, la educación que se encuentra bajo la lupa, sobre todo, tras el anuncio de la salida de Panamá de la medición de las pruebas Pisa, además del presupuesto del 2025, cuya aprobación debe darse en los próximos días, algunos sectores manifiestan que será a la carrera.

La ministra de Educación, Lucy Molinar dijo recientemente que el país utilizará en 2025 la medición de la Unesco.

Para el dirigente magisterial y miembro de la Asociación de Profesores (Asoprof), Diógenes Sánchez, “estas pruebas permiten algunas medidas. Tener un diagnóstico y retratar el momento en que se encuentra el sistema educativo. Compararnos con los países de la OCDE nos permite una visión mucho más general de adoptar políticas educativas que vayan dirigidas a atacar las deficiencias”.

Sánchez indicó que ha sido muy crítico con la transformación curricular. “Al día de hoy, la transformación curricular que emprendió la ministra Lucy Molinar en su primer periodo, todavía no tenemos esos resultados”, argumentó.

Por su parte, el director de planificación del Ministerio de Educación (Meduca), Dillian Alexander, dijo que “en este momento el diagnóstico situacional que tiene nuestro sistema educativo requiere de una prueba que nos permita tener datos del currículo para mejorarlo. La prueba que estamos proponiendo permite ver en qué calidad los estudiantes son capaces de mover habilidades y destrezas”.

Alexander dejó claro que “la ministra ha dicho que sí vamos a usar Pisa, En este momento no nos funciona. Necesitamos rearticular el sistema educativo, meterle la fuerza económica bien gestionada”.

“Lo que no podemos es justificar la salida de la prueba Pisa para ocultar la realidad del sistema educativo. Hay un abandono por parte del Estado. Me preocupa que el Meduca haya permitido que se reduzca y se viole la ley 362 que otorgaba el 7% del PIB a la educación”, increpó Sánchez.

“Cuando las pruebas vengan para evaluar el estado situacional, nos van a servir de indicadores para ir acoplando lo que naturalmente dice el sistema y poder alimentar científicamente estas capacitaciones”, manifestó Alexander.

Sánchez se refirió a la compra de laptops. “Se van a gastar $258 millones en laptops, pero tenemos salones de informática que en este momento están destruidos. Hay que focalizar las prioridades que tiene el sistema educativo, los recursos financieros tienen que ir dotados a erradicar la desigualdad social.

Tras lo anterior, Alexander indicó: “No es que sea primero ni prioritario el tema de desarrollo de competencias digitales, todos son importantes, estamos buscando que con los recursos que hay podamos ir paralelamente haciendo lo que hay que hacer”.

En cuanto a la prueba Pisa, Ernesto León, de edupan, indicó que “en la última prueba Pisa, que fue en el año 2022, 81 países participaron, no todos los países se someten a la prueba. No miden el currículum, no miden un alumno, miden el sistema”.

Por su parte, Nanette Svenson, investigadora del Centro de investigación educativa, reiteró que “todas las evaluaciones son útiles. Son evaluaciones distintas”,

“Lo que más perdemos es la capacidad de tener esa data que de ahí se desprende muchas otras investigaciones, porque todas estas pruebas internacionales lo que buscan es darle luces al gobierno de cuáles son las políticas educativas que tiene que empezar a implementar”, dijo León.

Agregó que “los cambios de la educación son lentos, pero no podemos dejar de medir ese camino. Si nosotros no seguimos investigando y recopilando esa información, así sea Pisa o cualquier otro mecanismo, no vamos a saber exactamente cómo dirigir este barco”.

León recomendó “trabajar como sociedad en una cultura de la evaluación constante, y perder el miedo a que la evaluación va a ser en detrimento de mi trabajo y de mi posición. Si no nos estamos midiendo constantemente, seguimos en lo mismo”.

Presupuesto en apuros

En tanto, otro tema de interés es el Presupuesto de la Nación para 2025. El diputado independiente Betserai Richards dijo que “Nos enfrentamos dentro de la Asamblea a un proceso complejo de revisiones presupuestarias. El ministro Champan, ha presentado un segundo proyecto luego de retirarlo a raíz de las observaciones de la Comisión de Presupuesto”.

“Los tiempos ahorita están comprometidos, tenemos hasta el 31 de octubre para ver este tema”, resaltó el diputado de Vamos, Jhonathan Vega.

“Tenemos que comparar el Estado con una gran empresa ¿Qué clase de empresa gasta más plata en gastos de funcionamiento que en gastos de inversión? Tenemos una planilla muy abultada en el Estado panameño”, sostuvo Richards.

Vega, por su parte, indicó que “la Asamblea no pidió nada adicional. El MEF es el que da el aumento o incremento del presupuesto de la Asamblea. Hay que hacer ajustes, hay que hacer una revisión. Es necesario que los recursos lleguen a las escuelas, a los centros de salud, a las juntas comunales”.

“El primer proyecto presentado por el ministro Chapman nos preocupó mucho porque solamente daban 4 millones de inversión. Se ha elevado el monto de inversión; sin embargo, lo que más nos preocupa es que el propio gobierno debe poner una balanza, entre pagarle a los proveedores, que ya cumplieron con gobiernos pasados, y activar nuevas obras”, resaltó Richards.

“La Asamblea acepta o rechaza el presupuesto, más allá de eso nosotros no podemos hacer. No somos administradores de esos recursos. Queda de nuestra parte seguir vigilantes y fiscalizar que los fondos del Estado se utilicen eficaz y eficientemente”, puntualizó Vega.