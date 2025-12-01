Médicos del Hospital Santo Tomás advierten sobre la integración de los servicios de salud entre el Minsa y la CSS

Indicaron que el Gobierno y el Minsa no pueden ser únicamente rectores del sistema de salud sin asumir también la responsabilidad económica de la atención de los no asegurados.

La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) expresó su preocupación ante la próxima instalación de una comisión solicitada por el presidente José Raúl Mulino para evaluar la integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

Mediante una carta dirigida a la ciudadanía, el gremio médico advirtió que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los asegurados trabajadores y no al Gobierno ni al Minsa, por lo que solicitaron que cualquier comisión que se conforme para este proceso cuente con igual representación de los trabajadores asegurados.

Los médicos alertaron que no se puede permitir el uso del dinero de los cotizantes de la CSS para financiar la atención de personas no aseguradas, al considerar que la actual crisis del sistema podría agravarse si se recargan exclusivamente sobre la institución de seguridad social los costos de la atención universal.

Además, indicaron que el Gobierno y el Minsa no pueden ser únicamente rectores del sistema de salud sin asumir también la responsabilidad económica de la atención de los no asegurados, ya que, de lo contrario, se estaría trasladando el peso financiero únicamente a la CSS.

Advertencia sobre la integración

La Amehst también advirtió que una fusión mal estructurada entre ambas entidades podría agravar el agotamiento financiero de la CSS y conducir a un modelo de salud que, según el gremio, ya ha demostrado ineficiencia en otros países de la región, como Colombia, en referencia al sistema de Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

“Por lo anterior, solicitamos al Gobierno que, al instalarse dicha comisión, se convoque también a igual cantidad de representantes de los trabajadores asegurados, que son los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, señala el documento.

Llamado a los asegurados

En el comunicado, los médicos hicieron un llamado directo a los asegurados para que permanezcan vigilantes de las decisiones que adopte la comisión de integración de los servicios de salud.

La carta cierra con un mensaje enfático dirigido a los cotizantes:

“Asegurado: los dineros que están en juego son tuyos, no de nadie más”.