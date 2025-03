Meduca está 'abierta al diálogo' por llamado a paro docente: 'La educación tiene que continuar'

Ciudad de Panamá, Panamá/La directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Meduca), Celia Rodríguez, dijo este jueves 27 de marzo, que la entidad está abierta al diálogo, a recibir a todos para conversar, aportar y que la atención a los estudiantes no se vea afectada, luego del llamado de los docentes a diferentes acciones en rechazo de la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

“La educación tiene que continuar. Que podemos no estar de acuerdo, eso no se le niega a nadie, pero que ese desacuerdo no traiga como consecuencia mermar la educación de nuestros estudiantes”, acotó la funcionaria.

Recordemos que los docentes han anunciado varias acciones de protesta, entre ellas una marcha que se producirá la tarde de este jueves, cuando se reúnan en el parque Porras para marchar a la Asamblea Nacional.

Según los docentes, solicitarán el documento de admisión de solicitud de derogación que presentaron en la Asamblea Nacional.

En la primera semana de abril convocarán a paralización por 48 horas de advertencia; en caso de no obtener respuesta del Gobierno, no descartan entrar en una huelga indefinida.

El viernes pasado los docentes y profesores marcharon en la capital y en las diferentes provincias del país.

En otros temas, el Meduca realizó el miércoles 26 de marzo el pago de salarios por un total de 7,267,677.20 dólares a más de 4,000 docentes que fueron seleccionados en el primer Concurso de Nominación de Docentes para el año escolar 2025.

Según el Meduca, el desembolso cubre los primeros días y el primer período de pago completo para los nuevos docentes. La titular de la cartera, Lucy Molinar, había prometido previamente a los educadores que recibirían sus salarios inmediatamente al asumir sus funciones.

Con el pago actual, el Meduca manifestó que busca apoyar a los profesionales de la educación, brindando estabilidad financiera a los maestros recién nombrados. El enfoque integral de este proceso de contratación supone una inversión significativa en la infraestructura educativa y el capital humano de Panamá.

En este sentido, la directora de Recursos Humanos dijo que el proceso se vio beneficiado porque los directores de las escuelas pudieron sacar y enviar a tiempo las vacantes que necesitaban para poder lanzar el concurso de los 4,000 docentes en las 16 regiones escolares.

Detalló que las regiones escolares más grandes son Panamá Centro, Chiriquí, Colón y Veraguas.

Destacó que fue un trabajo en equipo para agilizar el proceso porque la normativa ya existe. Agregó que también fue vital el compromiso de los colaboradores de hacer las cosas rápidas.