Meduca niega uso de leche en polvo importada en programa escolar

Meduca asegura que el pasado 10 de febrero de 2026 se realizó la apertura de propuestas bajo los principios de transparencia, legalidad y que “el producto debe ser leche de vaca 100 % natural, fresca, fluida y de producción nacional”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) salió al paso de cuestionamientos en torno a la licitación pública del programa del vaso de leche escolar, asegurando que el proceso se desarrolla conforme a la normativa vigente y que no contempla el uso de leche en polvo importada.

En un comunicado fechado el 13 de febrero de 2026, la entidad recordó que “hacerse eco de información no verificada solo perjudica a quienes verdaderamente importan: 247,468 estudiantes en 877 centros educativos del país”, quienes dependen del programa para recibir oportunamente su vaso de leche escolar.

Puede leer: Ministra Molinar aclara que presupuesto de capacitación de docentes no incluía almuerzo

La institución explicó que el acto de licitación pública N.°2025-0-07-19-99-LP-000111, correspondiente al suministro y entrega de leche semidescremada fortificada para el desayuno escolar saludable, “se encuentra vigente, es decir, que no ha culminado”.

Asimismo, detalló que el pasado 10 de febrero de 2026 se realizó la apertura de propuestas bajo los principios de transparencia, legalidad y libre concurrencia, velando por el interés superior de la niñez y el uso correcto de los recursos del Estado.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el comunicado precisa que “el producto debe ser leche de vaca 100 % natural, fresca, fluida y de producción nacional”, requisitos que son verificados mediante análisis de laboratorio para garantizar la calidad e inocuidad del alimento.

De manera enfática, el Ministerio subrayó que “en ninguna parte del pliego de cargos se contempla el uso de leche en polvo importada para el procesamiento del vaso de leche o sus derivados”, añadiendo que “cualquier afirmación en ese sentido es falsa y carece de sustento”.

Meduca exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de información falsa y consultar los canales oficiales para mantenerse informada.

El programa del vaso de leche escolar beneficia a miles de estudiantes en todo el país, por lo que las autoridades recalcaron que el proceso de contratación continúa bajo supervisión y conforme a los estándares establecidos.