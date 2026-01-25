Mega simulacro de incendio vegetal: Bomberos y estamentos ponen a prueba su capacidad de respuesta

El sábado se realizaron labores de limpieza, ordenamiento y acondicionamiento del área, además de ajustes logísticos básicos.

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá arrancó este domingo el Mega Simulacro de Incendio de Masa Vegetal en los terrenos de la Feria de Tanara, como parte del proceso de evaluación de las capacidades de respuesta ante emergencias de gran magnitud, en un escenario diseñado para simular condiciones reales.

Unidades de la 3.ª Brigada Panamá Este, junto al SENAFRONT, participan en un simulacro interinstitucional liderado por el BCBRP, para medir la capacidad de reacción y coordinación ante incendios de masa vegetal, desarrollado en la Feria de Tanara.🇵🇦 pic.twitter.com/oNiJQHyw21 — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) January 25, 2026

Las labores del ejercicio son coordinadas por el teniente Max Padilla, encargado de la coordinación operativa del simulacro, junto al teniente coronel Julio Real, primer jefe de la Zona Regional Panamá Este–Darién, quienes supervisan los trabajos previos orientados a garantizar un entorno seguro y adecuado para el desarrollo de la jornada.

En estas tareas participan personal de Extinción, Búsqueda y Rescate, así como bomberos voluntarios de la provincia de Darién, quienes trabajaron de manera coordinada para preparar el área donde se desarrolla el simulacro.

🚨 Estamos en los terrenos de la Feria de Tanara, junto a instituciones de seguridad y emergencia.

📌 Inicia a las 9:00 a.m. el mega simulacro con una emergencia real: incendio de masa vegetal 🌿🔥.

NoAlFuego Prevención pic.twitter.com/HTpBLc1Zi7 — Bomberos De Panamá (@BCBRP) January 25, 2026

Padilla explicó, en su momento, que el ejercicio fue diseñado para medir de forma real los tiempos de respuesta, por lo que no se dispusieron equipos ni recursos de emergencia de manera anticipada en el sitio. Una vez activado el escenario simulado, las instituciones participantes deben movilizarse desde sus bases, permitiendo evaluar de forma objetiva la coordinación, la movilización y la reacción ante un incendio de masa vegetal.

Con este simulacro, el Cuerpo de Bomberos reafirma su compromiso con la preparación, la prevención y la seguridad, y busca fortalecer la respuesta interinstitucional, proteger vidas y salvaguardar el medio ambiente frente a los incendios de masa vegetal que afectan al país durante la temporada seca.