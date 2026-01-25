Cámara de Comercio resalta posicionamiento de Panamá como el 'Davos de América Latina'

Tras la cita en Davos, el interés internacional no se hizo esperar. “Se han activado conversaciones con inversionistas, organismos multilaterales y empresas internacionales interesadas en Panamá como plataforma regional”,

Panamá/Panamá vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional, esta vez como un país que convoca, conecta y genera confianza. Así lo destacó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, al señalar que “Panamá vuelve a estar bajo la lupa mundial, esta vez con el enfoque de una nación que convoca, conecta y se posiciona como punto de encuentro para las grandes conversaciones globales. Y eso, sin duda, es una buena noticia”.

Arias manifestó que este reconocimiento no es fortuito y reafirma una convicción que el sector productivo ha sostenido con firmeza: “Una vez más se confirma algo que hemos dicho antes y que hoy cobra especial relevancia: Panamá lo tiene todo para asumir ese rol”.

La reciente participación del país en el Foro Económico Mundial en Davos respondió, según explicó, a una estrategia clara de posicionamiento internacional. “La reciente participación de Panamá en el Foro Económico Mundial en Davos forma parte de una estrategia clara y deliberada de posicionar al país como un eje central donde las inversiones prosperan y esto se traduce en bienestar para los panameños”, afirmó.

En ese contexto, Arias dejó claro que no se trata de gestos simbólicos, sino de una visión de largo plazo. “No se trata de presencia simbólica ni de diplomacia protocolar; se trata de una visión de país que busca insertar a Panamá en el corazón de las decisiones económicas globales y cuyos resultados ya empiezan a percibirse”, sostuvo.

Tras la cita en Davos, el interés internacional no se hizo esperar. “Se han activado conversaciones con inversionistas, organismos multilaterales y empresas internacionales interesadas en Panamá como plataforma regional”, explicó, destacando que existe “seguimiento a proyectos, mayor interés en sectores estratégicos y una señal clara de confianza en la estabilidad, la conectividad y el potencial del país”. En ese sentido, recalcó que “Davos reforzó un mensaje clave: Panamá no solo conecta mercados, conecta oportunidades”.

Ese impulso se refleja esta semana con la celebración en el país del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF. Arias resaltó que este evento, en su segunda edición, “reunirá a más de 2,500 líderes globales —seis jefes de Estado, ministros, viceministros, autoridades, empresarios, inversionistas y expertos de más de 20 países— y comienza a consolidarse como el ‘Davos de América Latina’”.

Para el dirigente gremial, que Panamá sea nuevamente sede del foro y que este tenga aquí su sede permanente no es una coincidencia. “Responde a nuestra conectividad aérea, a nuestra infraestructura, a nuestra posición geográfica y a la capacidad del país para facilitar el diálogo y la acción”, afirmó, al tiempo que destacó que “Panamá demuestra que puede ser un espacio confiable y estratégico donde se discuten ideas y se impulsan iniciativas con impacto regional”. En resumen, enfatizó: “Tenemos las condiciones, la experiencia y el talento: Panamá lo tiene todo”.

Desde la Cámara de Comercio, el sector privado asumirá un rol activo durante este momento clave. “En el marco del evento de CAF, la Cámara estará sosteniendo reuniones con más de diez delegaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer vínculos, explorar oportunidades de inversión y promover a Panamá como plataforma regional de negocios”, indicó Arias. Además, adelantó que “la Cámara recibirá y atenderá a varios de los mandatarios que visitan nuestro país, reafirmando el papel del sector privado como socio estratégico en la agenda de desarrollo del país”.

Arias también recordó que este foro es parte de una agenda más amplia. “En los próximos meses y a lo largo de 2026, Panamá será sede de importantes ferias internacionales, encuentros empresariales y eventos multilaterales que seguirán fortaleciendo esta estrategia de posicionamiento internacional”, explicó, destacando que estos encuentros “dinamizan la economía, activan sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios, y abren oportunidades concretas para nuestras empresas”.

El presidente de la Cámara expresó una visión optimista, pero realista. “Vemos este momento con optimismo responsable”, afirmó, reconociendo que “estos espacios no resuelven por sí solos los desafíos del país, pero sí generan impactos reales: más inversión, más empleo, más conexiones empresariales y una proyección internacional que fortalece la marca Panamá”. En ese sentido, concluyó que “estar en el centro de la conversación global es una oportunidad que exige visión, consistencia y trabajo conjunto”, subrayando que “sector público y privado debemos seguir avanzando de la mano para convertir esta visibilidad en resultados concretos para los panameños”.