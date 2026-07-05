El mercado de Colón: tradición, sustento familiar y resistencia ante los supermercados

El mercado de Colón demuestra que sigue siendo mucho más que un centro de compras: es un espacio que conserva la identidad de una provincia.

Mientras muchos comienzan el día a día a eso de las 8:00 a.m., en el mercado de Colón la jornada arranca mucho más temprano. Ese lugar no es solo un centro de compras: aquí se construyen historias, se mantienen vivas las tradiciones y cientos de familias se ganan el sustento cada día. "De los 16 años directamente estoy aquí", relata un vendedor, mientras otro suma más de 40 años en el puesto. "El mercado significa todo. Ayudó a mi mamá, mi mamá nos ayudó a nosotros, y ahora nos está ayudando a nuestra familia", comparte otro comerciante.

Pero mantener viva esta tradición no siempre es fácil. La competencia con los supermercados, el cambio de hábitos de consumo y los retos económicos también se sienten entre esos pasillos.

Sin embargo, los clientes prefieren venir al mercado. "Es una tradición, casi todos los domingos venimos. Los precios son mucho más accesibles y así apoyamos al emprendedor", explica una compradora habitual.

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Los productos más buscados y que solo se encuentran en este lugar son pescados como pargo, sierra (la más económica), cojinúa y pulpo. "Voy a decir la verdad, el pescado aquí se compra día a día", afirman los vendedores, destacando la frescura como una ventaja frente a los supermercados. Además, los clientes valoran poder escoger la carne, que se la limpien, la atención personalizada y, sobre todo, el precio más económico.

Con 25 años en el mercado público, un vendedor resume el sentir de muchos: "Este lugar es una parte importante de mi vida, ya que gracias a Dios y a este lugar he podido levantar a mis hijos".

El mercado de Colón demuestra que sigue siendo mucho más que un centro de compras: es un espacio que conserva la identidad de una provincia, y en cada puesto se cuenta una historia distinta que combina los sabores de Colón.