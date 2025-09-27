'Recuperación de espacios públicos y seguridad': Metro de Panamá justifica desalojo de vendedores en la estación San Miguelito

El Metro de Panamá citó la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros, como sustento para el operativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá ejecutó un operativo de desalojo el pasado viernes en las inmediaciones de la estación San Miguelito, con el fin de recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de los usuarios.

La acción se da tras un extenso periodo de gestión, según informó la entidad en un comunicado. El Metro de Panamá indicó que este procedimiento es "el resultado de más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios", y su objetivo es "recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área".

El desalojo afecta a las personas que realizaban ventas, tanto de forma permanente como ambulatoria, en los predios de la estación.

El Metro de Panamá citó la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros, como sustento para el operativo. La normativa "prohíbe la venta de bienes y servicios, de forma permanente o ambulatoria, dentro y alrededor de las instalaciones del Metro".

No obstante, la institución manifestó tener sensibilidad ante la situación social. El comunicado subraya que el Metro de Panamá "es consciente de la realidad que enfrentan muchas personas y familias, y reconoce los esfuerzos de quienes buscan alternativas para subsistir".

Aseguraron que estas acciones se llevan a cabo de manera responsable, buscando "equilibrar la seguridad y la movilidad de nuestros usuarios con la aplicación de la normativa vigente, siempre con respeto hacia todas las personas involucradas".

El Metro de Panamá reiteró su compromiso de mantener un sistema de transporte "seguro, ordenado y accesible para todos, actuando con transparencia y responsabilidad, y manteniendo sensibilidad ante la situación social".