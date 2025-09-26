Desalojan a buhoneros de los predios de la estación del metro de San Miguelito

Autoridades buscan la recuperación del espacio público, movilidad de peatones y seguridad operativa del sistema de transporte.

San Miguelito, Panamá/Unidades de la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Migración llevaron a cabo esta mañana un operativo conjunto para remover a los buhoneros que se mantenían instalados de manera informal en los predios y accesos de la estación del metro de San Miguelito.

La acción coordinada por las autoridades busca garantizar la seguridad, la libre circulación de peatones y el cumplimiento de las normativas de comercio en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad capital.

La estación del metro de San Miguelito es un punto clave de conexión entre las líneas 1 y 2. Las autoridades buscan la recuperación del espacio público, movilidad de peatones y seguridad operativa del sistema de transporte.

En desarrollo...