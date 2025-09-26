Aduanas: Contrabando y falsificación de cigarrillos financian crimen organizado en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas ha intensificado sus operativos en los primeros nueve meses del año, logrando un aumento significativo en las incautaciones y manteniendo las recaudaciones al alza. Sin embargo, la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, alertó sobre una amenaza creciente: el contrabando de cigarrillos, un rubro ilícito que genera un rédito de hasta el 700% y está directamente vinculado a la financiación de pandillas y el narcotráfico.

Valdivieso detalló los esfuerzos de la institución para combatir el crimen organizado, que incluyen la implementación de nuevas tecnologías, la depuración interna de funcionarios y la coordinación "conjunta" con las fuerzas de seguridad para enfrentar a los "conspiradores internos" que facilitan la contaminación de contenedores en los puertos.

La directora destacó el impacto económico y la hoja de ruta institucional. Señaló que han mantenido las recaudaciones de importación sostenidamente arriba del 5 al 8%, lo cual beneficia la economía. La estrategia se ha centrado en dos puntos: el fortalecimiento del capital humano en una lucha "implacable" contra la corrupción y la depuración de la institución, además de la implementación de tecnologías emergentes. El objetivo de la tecnología es minimizar la "discrecionalidad" del factor humano, ofreciendo al comercio seguridad y agilidad.

Valdivieso enfatizó la importancia de Panamá en el comercio global, señalando que el país, que alberga cinco de los principales puertos del mundo, mueve del 6 al 8% del comercio mundial. Subrayó que Aduanas no es solo una institución de seguridad, sino una institución "técnica" que cumple múltiples roles: la primera defensa de todo lo que entra y sale del país, facilitador del comercio, recaudador y educador de la población.

Magnitud del decomiso de cigarrillos de contrabando

La directora reconoció que, al asumir el cargo, el país enfrentaba una situación crítica, llegando a "liderizando" el contrabando de cigarrillo a nivel mundial. Dijo que el objetivo es que Panamá sea un hub logístico de clase mundial, no un hub de contrabando. Dijo que Aduanas ha fortalecido el departamento de fiscalización aduanera y ha logrado incautaciones que superan el 60 y el 70% más de lo que se pudo haber hecho en los últimos diez años. Las modalidades son dos: cigarrillos falsificados y cigarrillos de contrabando que entran a Zona Libre Colón bajo régimen de reexportación y se mueven por tierra.

Valdivieso reveló que las organizaciones criminales han tomado la decisión de que el contrabando de cigarrillos es el rubro en materia de comercio ilícito más "lucrativo" para ellos, generando un rédito de casi el 700%. Este dinero se utiliza para financiar pandillas y el narcotráfico, estando "muy vinculado a organizaciones criminales de narco".

Ante la alta demanda, Aduanas ha implementado la campaña "Aduanas te cuida" para concientizar sobre el peligro del consumo. La directora comentó que el consumo de contrabando se disparó después de que se subió el precio de los cigarrillos legales, ya que el producto ilícito es más barato.

Diferenciación de productos y la pérdida fiscal

Manifestó que es fácil diferenciar el producto de contrabando: “solo dos empresas, Philip Morris y British Tobacco, tienen registros sanitarios en el país; las demás marcas no lo tienen". Valdivieso dijo que además del daño a la salud y el financiamiento al crimen, el contrabando de cigarrillos y el fraude marcario representan una pérdida de 200 a 300 millones de dólares al año en impuestos para el Estado.

Coordinación interinstitucional y el reto de la informalidad

Dijo que Aduanas está fortaleciendo los marcos jurídicos y la coordinación interinstitucional. La directora aseguró que todas las instituciones de seguridad (Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional Aeronaval y Consejo de Seguridad) están "alineadas", compartiendo información y realizando operaciones "conjuntas", ya que las organizaciones criminales "mutan" y se modernizan.

Narcotráfico en contenedores, tecnología y corrupción interna

La directora destacó que el programa de revisión no intrusiva de Aduanas está recibiendo el apoyo presidencial después de 16 años de administración. Se ha establecido una mesa de tarea portuaria para coordinar con la Autoridad Marítima de Panamá. “Aduanas ha cumplido la promesa de poner en marcha escáneres donados (uno en Chiriquí y otros para la Zona Libre), pues la tecnología es lo que resuelve esto definitivamente”, señaló.

Aseguró que en los últimos seis meses se tiene un 60 a 70% más de incautaciones, lo que indica que están siendo más eficientes. Sin embargo, el principal desafío es el conspirador interno en toda la cadena de suministro. La modalidad más importante de contaminación es el "RIP off" (gancho ciego), aunque la RIP off import es catalogada como la "más atroces" por la cantidad de personal que requiere dentro de los puertos.

Valdivieso compartió estadísticas de contaminación en el último año, siendo las exportaciones el punto más alto con 12,637 casos, seguido por los transbordos con 5,563 casos. Finalmente, anunció que el ferrocarril ha sido llamado a la mesa y se le ha notificado que tiene que comprar un escáner especializado para su operación.