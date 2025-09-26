Siguen los trabajos para remover escombros tras derrumbe en Kuna Nega

Varios camiones sacan la tierra en la zona y otros equipos intentan romper las enormes rocas para abrir el paso

Ciudad de Panamá, Panamá/Personal del Ministerio de Obras Públicas continúa este viernes los trabajos para abrir el paso tras un derrumbre ocurrido el miércoles en la vía que conecta Kuna Nega con el área de Villa Zaita y cerro Patacón, afectando a cientos de residentes de estas comunidades.

El hecho ocurrió tras un fuerte aguacero, lo que provocó que vecinos del lugar quedaran incomunicados.

Varios camiones sacan la tierra en la zona y otros equipos intentan romper las enormes rocas para abrir el paso. Ayer los trabajos se retrasaron por la intensa lluvia en la capital panameña.

El deslave no solo afectó la comunicación vial, sino también el fluido eléctrico, ya que varios residentes dijeron a TVN Noticias que tenían más de 20 horas sin luz.

La vía que conecta Kuna Nega con Villa Zaita, y que también sirve como ruta hacia el cerro Patacón y la vía Centenario, se encuentra completamente bloqueada. Grandes rocas y tierra se desprendieron del cerro, impidiendo el paso de vehículos y obligando a los residentes a caminar por el área afectada para poder llegar a sus destinos.

Un vecino de Santa Librada Rural, relató que el derrumbe ocurrió después de un fuerte aguacero. Afortunadamente, no se reportaron afectados ni heridos, ya que un bus que pasaba por el lugar se detuvo a tiempo.

Con información de Nicanor Alvarado