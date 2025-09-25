Cientos de residentes se mantienen incomunicados tras derrumbe en Kuna Nega

Un vecino de Santa Librada Rural, relató que el derrumbe ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. después de un fuerte aguacero.

Un derrumbe de grandes proporciones ha bloqueado por más de 20 horas la vía que conecta Kuna Nega con el área de Villa Zaita y cerro Patacón, afectando a cientos de residentes de estas comunidades. El hecho ocurrió tras un fuerte aguacero lo que ha provocado que vecinos del lugar quedaran incomunicado. El equipo de TVN Noticias se trasladó al lugar para conocer el estado de la situación y recabar el testimonio de los afectados.

La vía que conecta Kuna Nega con Villa Zaita, y que también sirve como ruta hacia el cerro Patacón y la vía Centenario, se encuentra completamente bloqueada por un derrumbe. Grandes rocas y tierra se desprendieron de un cerro, impidiendo el paso de vehículos y obligando a los residentes a caminar por el área afectada para poder llegar a sus destinos.

Un vecino de Santa Librada Rural, relató que el derrumbe ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. después de un fuerte aguacero. Las primeras rocas cayeron cerca de la 1:00 p.m., seguidas por el derrumbe principal. Afortunadamente, no se reportaron afectados ni heridos, ya que una "chiva” que pasaba por el lugar se detuvo a tiempo. Sin embargo, el derrumbe afectó algunas casas en la zona y causó un gran inconveniente para los residentes.

“Como a mediados de la 1:00 de la tarde empezó el aguacero fuerte. Cayeron primero como puede ver pequeñas piedras y como una y media todo de lo que tú estás viendo. Entonces, es peligroso tanto del lado de Guna Nega como el lado de Santa Librada Rural. Como ve algunas casas también afectadas. Ahora es que creo que está llegando el Ministerio de Obras Públicas después de 20 horas”, manifestó el residente.

Agregó que: “Gracias a Dios, solamente iba pasando la chiva, cosa instinto de Dios que no pasó nada, pero está peligroso todavía porque todavía, como puede ver, si llueve, vuelve y se cae”.

El residente entrevistado afirmó que no es la primera vez que la vía se ve afectada por deslaves. Mencionó que hace solo cinco días se reportó un incidente similar, aunque de menor magnitud, con la caída de árboles y tierra. Esto evidencia la vulnerabilidad de la zona a los derrumbes, especialmente durante las lluvias.

Los residentes de las comunidades de Kuna Nega y Santa Librada Rural han tenido que ingeniárselas para pasar a pie por el derrumbe. La caminata es peligrosa debido a la tierra suelta y las rocas. Al otro lado, han tenido que tomar un autobús para continuar su trayecto hacia la estación de Villa Zaita, ya que la ruta se ha dividido en dos.

El vecino criticó la tardanza de las autoridades en llegar al lugar. Indicó que ni siquiera se había visto al Sistema Nacional de Protección Civil en la zona. Solo llegó personal del MOP, quienes informaron que llevarán equipo pesado para remover las rocas y despejar la vía.

MOP trabaja para reabrir la vía

La ingeniera Carmen López del MOP señaló que en conjunto con el Sinaproc están realizando las labores para poder reabrir la vía. Añadió que espera que la vía pueda ser reabierta en la tarde de hoy.

Explicó que el deslizamiento fue causado por la saturación de agua en el talud, un problema recurrente en la zona debido a su altura y a la intensidad de las lluvias.

"Nosotros inmediatamente junto con el Sinaproc nos activamos para tratar de abrir la vía. Debido a que el deslizamiento de tierra viene con piedras muy grandes, tenemos la necesidad de traer equipo como pala martillo para poder picar las piedras", detalló la ingeniera. Quién agregó que los trabajos no se pudieron realizar en la noche debido a la falta de luz, ya que el deslizamiento también dañó el tendido eléctrico, así como por las persistentes lluvias.

Mientras la maquinaria pesada trabaja para picar las rocas, el MOP y Sinaproc habilitaron un canal seguro para los peatones. Esto con el fin de facilitar el transbordo de pasajeros entre taxis y autobuses, para las personas que necesitan cruzar la vía que conecta Chivo Chivo con Milla 8.

Recomendaciones y prevención

La ingeniera López hizo un llamado a la precaución para los conductores que transitan por esta vía, instándolos a manejar con cuidado, no exceder los límites de velocidad y mantenerse informados a través de las redes sociales del MOP sobre el estado de la vía.

Las autoridades se mantienen en alerta y continúan con las labores para restablecer el tránsito lo antes posible y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.