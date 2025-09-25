El 'Reto de Sheldry' de Unicef busca fondos para llevar estimulación temprana a niños en zonas remotas de Panamá

La iniciativa busca beneficiar a 1,500 niños y niñas de 0 a 4 años , etapa que Sáez considera crucial para el desarrollo cognitivo, motor y social.

Ciudad de Panamá, Panamá/Sheldry Sáez, en su nuevo rol como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), anunció el lanzamiento del “Reto de Sheldry”, una campaña para apoyar el desarrollo de la primera infancia en comunidades de difícil acceso en Panamá.

La iniciativa busca beneficiar a 1,500 niños y niñas de 0 a 4 años, etapa que Sáez considera crucial para el desarrollo cognitivo, motor y social.

Sáez, quien se identifica ahora más que nunca con la causa como madre, explicó que el objetivo es recaudar fondos para llevar las “maletas de primera infancia” de Unicef a estas comunidades. Estas maletas, llenas de actividades de estimulación temprana, son utilizadas por promotoras comunitarias entrenadas por la organización, las cuales "promueven el apego seguro e identifican además dificultades en el desarrollo".

La exmiss Panamá enfatizó que el trabajo de campo es vital y que los aportes, por más pequeños que sean, marcan la diferencia. “¿Será que este pequeño aporte hace la diferencia? Sí hace la diferencia porque gracias a tu aporte este proyecto es una realidad y vamos a poder mantenerlo y continuarlo”, afirmó.

El reto busca impactar a los niños durante un año completo con estas actividades, que se realizan en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi). La campaña no tiene fecha límite, pero sí una meta clara. Para apoyar, las personas pueden hacer donaciones a través de la página web de Unicef, o contactar a voluntarios de la organización que se encuentran en centros comerciales y aeropuertos.

Para Sheldry, es importante desmitificar la educación y la estimulación temprana. “Hay muchos mitos sobre la estimulación temprana, se piensa en la educación desde que el niño entra a la escuela. Es importante que todo el mundo sepa que la estimulación temprana es vital; de 0 a 4 años, cada niño debe recibir de estas herramientas," concluyó.