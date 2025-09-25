Director de operaciones del Senan: 'El crimen organizado paga con droga y esa es la que queda en Panamá'

Ciudad de Panamá, Panamá/La situación de violencia en la provincia de Colón está directamente ligada al narcotráfico, que utiliza la posición geográfica de Panamá y sus puertos para el trasiego de drogas. A diferencia de años anteriores, las incautaciones en embarcaciones han disminuido, mientras que la droga contenida en los puertos ha aumentado. Del 4.4% de la droga incautada en los puertos panameños, que representa el 30% de contenedores contaminados en el país, una parte se queda en las calles de la provincia, según informó Maycol Palacio, director de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval.

Según el funcionario, las organizaciones criminales internacionales pagan con droga a los pandilleros locales por su colaboración, ya que les es más conveniente llevar la mayor cantidad a mercados como Europa y América del Norte para generar más dinero. Es por esto que los pandilleros se matan entre sí para controlar el microtráfico, ya que al no pagarles con efectivo, "el ciudadano común que pertenece a esta pandilla agarra (la droga). Y claro, él entonces tiene que tratar de mercadearla dentro de nuestro país."

Palacio explicó que esta es la droga que se queda en Panamá y es la que genera la violencia y el consumo diario. A la pregunta de la presentadora sobre por qué estos jóvenes no tienen para comer si están en el negocio de la droga, Palacio contestó: "Lastimosamente, estas personas viven el día a día. Venden, consumen lo que venden, lo utilizan para sus necesidades diarias."

Palacio considera que, aunque la operatividad policial es exitosa, se requiere de un enfoque integral para frenar el fenómeno. Afirmó que este no es un problema 100% de Panamá, sino que es un problema regional. Agregó que existen factores sociales que influyen en la conducta de estos ciudadanos, como "la educación, el desempleo, la culturización de esa falta de cumplimiento de la ley".