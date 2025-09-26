Carreteras en riesgo: MOP registra 75 puntos críticos en la red vial y estima $20 millones para reparaciones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) enfrenta una compleja situación a nivel nacional debido al inicio de la época lluviosa, que ha expuesto el deterioro de la infraestructura vial. En una entrevista en TVN Noticias, el ingeniero Robby Rovira, director nacional de mantenimiento del MOP, hizo un repaso por los puntos más graves, incluyendo la Transístmica hacia Colón, específicamente en El Guarumal y el reciente deslizamiento en la vía entre Kuna Nega y Chivo Chivo.

Rovira detalló el plan de ataque del MOP, la complejidad de las fallas que afectan incluso a carreteras nuevas y la necesidad urgente de más de $20 millones para la rehabilitación, vinculando la problemática a la falta de mantenimiento histórico y el desorden territorial.

El ingeniero Rovira confirmó que la situación es extensa y es un problema acumulado: “Sí, correcto. Ya nosotros tenemos inventariado desde el año pasado muchos puntos críticos a nivel nacional que se han generado producto precisamente de la falta de mantenimiento general de la infraestructura”.

Sobre la cantidad, indicó que los planes buscan incluirlos a todos: “Queremos hacer una licitación o un plan para poder incluirlos todos, para poder atacarlos a todos de manera simultánea, porque hay a nivel nacional probablemente más de 75 puntos críticos de los que sabemos hasta el momento”.

Respecto a la Transístmica en El Guarumal, cuya reparación podría durar semanas, Rovira explicó que la causa es multifactorial: “Básicamente tenemos también debilitamiento de taludes por las construcciones que están aledañas. Eso genera un hundimiento en la carretera. El hundimiento es progresivo”.

Agregó que las fugas de agua actúan como un catalizador: “Muchas veces también, cuando hay un hundimiento de carretera, si hay una línea de agua potable, la línea de agua potable no es que tenga fuga, sino que el deslizamiento produce la fuga en agua potable, lo que magnifica el efecto de deterioro de la carretera y el hundimiento sigue avanzando. Entonces, básicamente en El Guarumal tenemos mucho de eso también, un deslizamiento”.

El director resaltó la labor del personal de campo y los desafíos de la lluvia: “Esto es para que tengan también una idea del trabajo que hace la dirección de mantenimiento y agradezco mucho a las cuadrillas de campo porque cuando suceden esto, ellos trabajan 24/7 por semanas, no días, semanas, despejando vías en áreas de mayormente”.

Se refirió al protocolo de seguridad, el cual es estricto y liderado por el personal del Sistema Nacional de Protección Civil. “Nosotros actuamos en base a un protocolo de seguridad que lo lidera el Sinaproc. Nos habilita a nosotros a poder entrar en diferentes áreas a medida que nosotros vamos avanzando en las labores. Una vez se dé el deslizamiento, hay que esperar que deje de llover para nosotros poder entonces entrar”.

Ante la cercanía de las residencias al derrumbe, Rovira señaló que es un tema de diseño y adelantó que se deben realizar evaluaciones. “Hay que evaluarlas realmente porque entiendo que se va a hacer algún tipo de muro para protegerlas y tratar de que puedan mantenerse en el área, pero todo depende del diseño final, cómo quede, cómo resulte y la seguridad que tengan las viviendas en el área”.

Confirmó la necesidad de coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para intervenir. Indicó que básicamente los suelos no son homogéneos. Agregó que la situación se trató de una tubería que se vio afectada tras un deslizamiento de tierra.

Sobre el deslizamiento reportado recientemente, en la vía entre Kuna Nega y Chivo Chivo, el director explicó: “Es un deslizamiento de tierra básicamente por un plano de falla que tenemos en la carretera. La labor principal de nosotros en estos momentos es despejar la vía”. “Vamos primero a despejar la vía, probablemente en 5 horas ya la vía quede despejada y luego el departamento de estudio y diseño del MOP va a entrar a hacer una evaluación a ver cómo puede estabilizar el resto del talud”.

Rovira fue enfático en que la tecnología actual ofrece mejores soluciones que cambiar el trazado.

Construcción y planificación vial

Indicó que la solución de fondo a la crisis vial pasa por el ordenamiento territorial. Afirmó que existe una gran conciencia dentro de las autoridades sobre la necesidad de generar un mejor ordenamiento territorial y, sobre todo, cumplir con las reglamentaciones ya definidas. Rovira advirtió que, si no se comienza por esto, el país seguirá enfrentando los problemas actuales de inundaciones y calles anegadas, la mayoría de los cuales son producto del robo de servidumbre o de temas de ordenamiento territorial.

“Hay una gran conciencia de que tenemos que empezar a generar un mejor ordenamiento territorial y cumplir con las reglamentaciones que ya están definidas, porque si no empezamos con eso vamos a tener el problema que tenemos actualmente: inundaciones, calles anegadas, porque la mayoría son o robo de servidumbre o temas de ordenamiento territorial”.

Se confirmó que el sector de Sorá, en Panamá Oeste, donde se prohibió el paso de camiones tras el colapso de la vía en la Loma del Gringo, es parte de la crisis nacional. Rovira mencionó que Sorá estaba dentro de los 75 puntos críticos identificados hasta el momento. La problemática de estos puntos se extiende principalmente a Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.

Presupuesto para la rehabilitación de puntos críticos

Al estimar la necesidad financiera para abordar la cartera de problemas identificados, Rovira calculó una cifra significativa. Estima que se requieren no menos de unos 20 millones de dólares, probablemente, debido a la gran cantidad de puntos afectados por la falta de mantenimiento, un factor que, según sus palabras, "todo comenzó con falta de mantenimiento".

Fallas en carreteras recién inauguradas

Ante la preocupación por el colapso de vías nuevas, como las reportadas en Pixvae en Veraguas o el norte de Coclé, el ingeniero señaló que el problema principal es de índole contractual. Subrayó la importancia de la nueva gestión, liderada por el ministro José Luis Andrade, que busca que cada contrato tenga amarrado un mantenimiento por varios años.

Esta nueva cláusula, explicó Rovira, obliga de alguna manera al contratista a esmerarse mucho en la calidad del producto entregado, pues si no está ligado a un mantenimiento a largo plazo, el resultado final no es el adecuado. El director estimó que históricamente entre 10 y 15 contratos no contaban con un plan de mantenimiento posterior a la obra.

Finalmente, Rovira indicó que el MOP está corrigiendo fallas históricas en la supervisión de proyectos. Confirmó que se ha reforzado muchísimo el área de inspección, tanto a nivel central como en las provincias, incluyendo comarcas, Veraguas y Chiriquí, donde hay proyectos grandes y distantes.