Incendio en Vía Ecuador afectó varios apartamentos

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio afectó varios departamentos de un edificio de tres pisos ubicado en Vía Ecuador, corregimiento de Calidonia, Ciudad de Panamá, durante la madrugada de este viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el incendio se registró a la medianoche en el PH Albertina, cercano al Hospital Santo Tomás.

El fuego se originó en un apartamento y se propagó a otras áreas del inmueble, lo que motivó un operativo inmediato de extinción.

Al llegar, los agentes se encontraron con baja presión en los hidrantes más próximos, por lo que se coordinó abastecimiento desde otros puntos y se reforzó la operación con vehículos cisternas de Plaza Amador y Carrasquilla.

Estas acciones permitieron sofocar las llamas tras tres horas de labores ininterrumpidas.

El incendio fue controlado sin que se registraran personas heridas.

Los bomberos instan a la población a mantener medidas de prevención en sus hogares y recuerdan que, ante cualquier emergencia, se debe llamar de inmediato al 103.

Se espera la llegada de las autoridades de inspección para determinar las causas del fuego y evaluar los daños estructurales. Esta revisión es crucial para definir si los afectados podrán ingresar al área para rescatar sus pertenencias. Las autoridades también están verificando la cifra exacta de personas afectadas.

Con información de Heidy Leane Morán