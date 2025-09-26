Pacientes denuncian crisis en programa de trasplantes tras renuncia de coordinadora

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente renuncia de la doctora Julissa Lombardo, coordinadora del programa de trasplante hepático de la Caja del Seguro Social (CSS), ha desatado una ola de preocupación y denuncias entre los pacientes. La situación fue expuesta por Abdiel Herrera, un paciente trasplantado y activista por los derechos de las personas con insuficiencia renal y hepática, quien calificó la noticia como "un balde de agua fría".

Según Herrera, la renuncia de la Dra. Lombardo se debe a "falta de insumos, falta de pruebas e innumerables situaciones que se dan". La salida de la única gastrohepatóloga del programa deja a los pacientes en una situación crítica. "Quedamos nosotros todos en un limbo porque nos preguntamos como pacientes: ¿en qué va a quedar el programa? ¿Qué va a pasar con el programa?", expresó Herrera, destacando la incertidumbre que ahora enfrentan 12 pacientes en protocolo y 3 en lista de espera para un trasplante.

Además de los que esperan un nuevo órgano, el programa atiende a alrededor de 180 pacientes ya trasplantados. Herrera enfatizó que el seguimiento médico posterior es la fase más difícil, y es donde surgen los mayores problemas. "Después que a ti te trasplantan, viene la parte más difícil, que es conservar ese injerto, conservar tu tratamiento y que te den un seguimiento puntual y oportuno", aseguró. Sin embargo, este seguimiento se ve interrumpido constantemente por la falta de insumos y pruebas de laboratorio.

Herrera refutó las afirmaciones de las autoridades sobre la disponibilidad de recursos. "Cuando este señor que está aquí y muchos más de los compañeros van a la ventanilla o van al laboratorio, resulta que ese porcentaje no es tan real", afirmó, mostrando pruebas que él mismo ha tenido que pagar. Un ejemplo es la prueba de densitometría ósea, que, según él, la CSS no ha realizado en años. En total, el paciente ha gastado más de 250 dólares de su propio bolsillo para poder avanzar en su protocolo médico. "Si yo no me hago las pruebas, no puedo avanzar en mi protocolo", lamentó.

La preocupación se agudiza ante los recortes presupuestarios en salud. "Si no tenemos, imagínate, si nos toca gastar porque no hay cierta cantidad de insumos... ¿Con el recorte qué hacemos?", cuestionó Herrera. Las pruebas básicas como la creatinina y la albúmina, vitales para su seguimiento, han estado intermitentes. "Un compañero en estos días fue a hacerse pruebas de creatinina, no había. Pruebas de albúmina, no había. Pero entonces nos dicen que todo está andando bien", denunció, calificando los porcentajes oficiales como una "falacia".

El mensaje de Herrera a las autoridades es claro y urgente: "Nosotros esperamos que nos den pronta respuesta a esta situación, que esto no se dilate". Subrayó que la vida de los pacientes no puede esperar. "La respuesta para nosotros tiene que ser pronta y efectiva. Porque nosotros no podemos esperar", enfatizó, contrastando la realidad de los pacientes que dependen del sistema de salud pública con la de los funcionarios que pueden buscar atención en el extranjero. "Si el sistema de salud pública nos falla, nos están prácticamente con esto condenando a la muerte", concluyó, y añadió que si un programa "tan noble y tan importante se detiene, hay una fila de pacientes que pueden ir quedándose en el camino".