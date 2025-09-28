Metro de Panamá registra incidencia en la estación de Los Andes; servicio se mantiene afectado

El Metro de Panamá reportó la incidencia a las 9:28 a.m. sin especificar el tipo de incidencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 28 de septiembre se reportó una incidencia en la estación Los Andes del Metro de Panamá. Según los primeros informes a los que tuvo acceso TVN Noticias, el incidente involucra a una persona.

En lo que va del año, se han registrado varios incidentes similares en distintas estaciones del sistema, generando preocupación por la seguridad de los usuarios.

Al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El Metro de Panamá informó a las 9:28 a.m. que, debido a la incidencia en la estación Los Andes en zona de vía, el servicio comercial se ofrece de forma parcial:

Operativo:

De San Miguelito a Albrook

De San Isidro a Villa Zaita

Fuera de servicio:

Estación Pan de Azúcar

Estación Los Andes

La empresa pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes.

Información en desarrollo...