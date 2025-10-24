MiBus anuncia licitación para póliza de seguro de riesgos especiales

Ciudad de Panamá/Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó a los interesados en participar en la contratación de una póliza de seguro de riesgos especiales que, como parte del proceso de licitación previamente anunciado, se ha publicado la adenda al pliego de cargos de la segunda convocatoria.

Esta adenda incorpora ajustes técnicos y confirma que la presentación de propuestas se realizará el próximo viernes 31 de octubre, dando continuidad al acto público.

MiBus indicó que los oferentes deben presentar sus propuestas hasta las 10:01 a.m., hora en la que dará inicio el acto de apertura. Para garantizar su participación, los interesados deben consultar la adenda al pliego de cargos y los documentos relacionados disponibles en el portal oficial de PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa), utilizando el número de acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000004.

El objetivo de esta contratación es asegurar la cobertura de los riesgos personales y materiales de los bienes propiedad de MiBus, así como los riesgos personales y materiales de terceros que puedan verse afectados por las funciones y operaciones de la empresa.

