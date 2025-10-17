MiBus avanza con el proceso de adquisición de nuevos buses medianos

Ciudad de Panamá/MiBus informó a los interesados en participar del acto público denominado “Adquisición de hasta 60 buses medianos (entre 9 y 10 metros de largo), motor diésel Euro V, piso bajo”, que se ha publicado la Adenda N° 1 al pliego de cargos.

Esta adenda incorpora ajustes de carácter técnico y una modificación en la fecha de presentación de propuestas, la cual ha sido reprogramada para el próximo martes 29 de octubre. Conforme a la normativa vigente, no se recibirán propuestas después de las 10:01 a.m., momento en que iniciará el acto de apertura.

MiBus invitó a todos los oferentes interesados a consultar la Adenda N.° 1 y el resto de los documentos relacionados con este proceso a través del portal oficial de PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa), utilizando el número de acto público mencionado.

"La adquisición de buses medianos representa un avance clave en la estrategia de optimizar la movilidad en las barriadas y mejorar la frecuencia del servicio en zonas donde las condiciones viales requieren unidades más compactas y eficientes. Estos nuevos buses contribuirán a fortalecer la conectividad, reducir los tiempos de traslado y elevar la calidad del servicio que día a día beneficia a miles de clientes en la Ciudad de Panamá", señaló MiBus en comunicado.

MiBus agregó que la modernización del sistema de transporte público sigue, asegurando que cada etapa del proceso se desarrolle con claridad y acceso equitativo a la información para todos los participantes.