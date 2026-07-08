MiBus informa que primer semestre de 2026 movilizó 74.9 millones de pasajeros; creció el 13.1%,

MiBus cierra los primeros seis meses de 2026 con un balance sólido de 74 millones 901 mil 723 pasajeros movilizados, lo que representa un destacado crecimiento del 13.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior (66.2 millones) .

Ciudad de Panamá/MiBus informó que cerró el primer semestre del año enfocando sus esfuerzos operativos del mes de junio en la reestructuración de rutas, ajustes de frecuencias y coordinaciones estratégicas para mejorar la movilidad urbana en la ciudad.

Durante el mes de junio, MiBus mantuvo su firme capacidad operativa al ejecutar 263,322 viajes, lo que permitió movilizar a 13,025,526 pasajeros.

Con estos resultados, la empresa cierra los primeros seis meses de 2026 con un balance sólido de 74 millones 901 mil 723 pasajeros movilizados, lo que representa un destacado crecimiento del 13.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior (66.2 millones). Esta cifra demuestra la capacidad del sistema para seguir respondiendo con eficacia a la creciente demanda de transporte de los capitalinos.

Más allá del volumen de pasajeros, la prioridad de MiBus en junio fue la implementación de soluciones directas a las necesidades de las comunidades. Entre las principales mejoras operativas destacan:

Accesibilidad en Villa Zaita: Para brindar una conexión más amigable y rápida a los usuarios que se dirigen a la Ciudad de la Salud, se reorganizó la distribución de bahías en el Intercambiador Metro Villa Zaita. Adicionalmente, se ajustaron las rutas complementarias (N025, N035, N045, N065) y rutas dominicales (M062 y K042) para que ingresen al Intercambiador, incrementando la oferta de servicios y la conexión intermodal.

Para brindar una conexión más amigable y rápida a los usuarios que se dirigen a la Ciudad de la Salud, se reorganizó la distribución de bahías en el Intercambiador Metro Villa Zaita. Adicionalmente, se ajustaron las rutas complementarias (N025, N035, N045, N065) y rutas dominicales (M062 y K042) para que ingresen al Intercambiador, incrementando la oferta de servicios y la conexión intermodal. Seguridad peatonal: En este sentido, la ruta E436 modificó el recorrido desde y hacia la Zona Paga Cerro Viento, evitando el cruce de peatones en el sector del Parque Industrial Las Américas y residenciales como Los Viñedos, mitigando riesgos de accidentes.

En este sentido, la ruta E436 modificó el recorrido desde y hacia la Zona Paga Cerro Viento, evitando el cruce de peatones en el sector del Parque Industrial Las Américas y residenciales como Los Viñedos, mitigando riesgos de accidentes. Eficiencia en horas de mayor demanda: Se ajustó el horario de inicio de los servicios de Montemadero (E418) y Concepción (E606), ofreciendo despachos más temprano en las mañanas.

Por otro lado, avanza la actualización tecnológica del sistema de recaudo, liderada y gestionada por la empresa Sonda junto a la ATTT y el Metro de Panamá. Este proyecto, que comenzó en junio y actualmente atraviesa su etapa de cambio tecnológico, tiene como objetivo principal brindar nuevas alternativas de pago a los pasajeros en un futuro cercano.