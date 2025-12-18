Migración irregular por el Darién cae más del 95% en comparación con años anteriores

No obstante, Arena expresó preocupación por la detección de migrantes en situación de indigencia en distintos puntos de la ciudad,

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 18 de diciembre, en el marco del Día Internacional del Migrante, se pone nuevamente sobre la mesa la realidad migratoria que vive Panamá, un país históricamente forjado por la movilidad humana y que en los últimos años ha sido epicentro de una de las mayores crisis migratorias de la región.

Durante una entrevista con TVN Noticias, Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena), explicó que el flujo de migrantes que utilizaban el país como puente hacia Estados Unidos se ha reducido de forma drástica. Según datos manejados por la asociación, el paso de migrantes por la selva del Darién ha disminuido entre un 95 % y casi un 100 % en comparación con años anteriores.

Rodríguez detalló que mientras en 2023 cruzaron el Darién más de 500 mil personas y en 2024 unas 186 mil, para el año 2025 apenas se ha registrado el paso de alrededor de 2,300 migrantes, lo que evidencia un cambio significativo en la dinámica regional.

Sin embargo, el presidente de Arena advirtió sobre el aumento de la denominada “migración inversa”, compuesta por personas que no lograron ingresar a Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas migratorias y decidieron retornar a sus países de origen. En lo que va del año, unas 13,200 personas —en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y colombianos— han regresado con el apoyo del Servicio Nacional de Migración, a través de vuelos, rutas marítimas y coordinación regional.

Rodríguez destacó la labor de las autoridades panameñas en la orientación y acompañamiento de estos migrantes, aunque reconoció que algunos optan por rutas marítimas informales, especialmente hacia Colombia, lo que representa riesgos para su seguridad.

En cuanto a la migración irregular actual, cifras oficiales indican que hasta noviembre han cruzado el Darién unas 3,032 personas, de las cuales más del 80 % son venezolanos, seguidos por colombianos, ecuatorianos, cameruneses y nepalíes. Paralelamente, más de 16 mil migrantes han ingresado al país en flujo inverso desde Costa Rica.

Sobre la situación de los migrantes ya establecidos en Panamá, Rodríguez aseguró que la mayoría se encuentra regularizada, con carné migratorio y permiso de trabajo, integrados a la vida productiva del país y cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Esto, afirmó, ha contribuido a disminuir los episodios de xenofobia registrados en años anteriores.

No obstante, Arena expresó preocupación por la detección de migrantes en situación de indigencia en distintos puntos de la ciudad, presuntamente vinculados a problemas de drogadicción. Casos de ciudadanos venezolanos, dominicanos, estadounidenses y jamaiquinos viviendo en la calle han sido reportados recientemente, lo que llevó a la asociación a hacer un llamado urgente a las autoridades para evitar que esta problemática social se agrave.

En el Día Internacional del Migrante, Rodríguez reiteró la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales que protejan los derechos humanos, promuevan la integración y atiendan de forma oportuna los nuevos desafíos que plantea la movilidad humana en Panamá.