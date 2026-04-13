Más de mil paquetes de droga son decomisados al sureste de Punta Coco, hay tres aprehendidos

También se incautó la embarcación en la que era transportada la droga, a través del Pacífico panameño.

La incautación de 1,048 paquetes de presunta droga fue el resultado de una operación realizada al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas, por el Servicio Nacional Aeronaval, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

Además, tres hombres fueron aprehendidos y se dió también el decomiso de la embarcación en que la droga era transportada.

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Los presuntos vinculados con el cargamento que era trasegado en el Pacífico panameño serán puestas a órdenes de la Fiscalía Superior de Drogas que, a su vez presentará los cargos ante un juez de garantías para las legalizaciones de aprehensión, imputaciones y aplicación de medidas cautelares.

De acuerdo con informes de la Aeronaval, esta intervención responde a labores de inteligencia, patrullaje marítimo y coordinación interinstitucional que buscan desarticular estructuras criminales que operan en la región, utilizando nuestros territorio para el tráfico de sustancias ilícitias.