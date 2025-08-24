Miles de personas participan en la Caminata Familiar Susie Thayer 2025 en la Cinta Costera

Ciudad de Panamá/La Cinta Costera fue escenario este domingo de la vigésima sexta edición de la Caminata Familiar Susie Thayer, evento que reunió a miles de personas en un mensaje de solidaridad, prevención y esperanza en la lucha contra el cáncer.

Sobrevivientes de esta enfermedad participaron activamente en la caminata, celebrando la vida y transmitiendo un mensaje de fortaleza, mente positiva y hábitos saludables.

Patricia Méndez, directora ejecutiva de Fundacáncer, agradeció la participación ciudadana y destacó la valentía de los sobrevivientes que caminaron junto a familiares, amigos y voluntarios.

La caminata es un mensaje de solidaridad y esperanza en la lucha contra el cáncer, además de una oportunidad para difundir la importancia de la prevención.

Recaudación con propósito

Los fondos obtenidos en esta edición serán destinados al Instituto Oncológico Nacional, con el objetivo de adquirir un moderno equipo de ultrasonido que fortalecerá la atención a pacientes.

La caminata, que ya se ha consolidado como un símbolo de unión y apoyo en Panamá, se desarrolló en un ambiente deportivo, familiar y emotivo, recordando a todos que los pacientes y sobrevivientes de cáncer no están solos en su lucha.

Con más de dos décadas de historia, la Caminata Familiar Susie Thayer sigue siendo un evento emblemático que motiva a la población a unirse por una misma causa: acompañar, apoyar y celebrar la vida.

Con información de Yenny Caballero.